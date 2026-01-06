為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中華郵政聯名北港武德宮助弱團 推禮盒與過爐祈福香火袋

    2026/01/06 18:45 記者吳亮儀／台北報導
    中華郵政在北港武德宮舉行捐贈儀式。（中華郵政提供）

    中華郵政在北港武德宮舉行捐贈儀式。（中華郵政提供）

    中華郵政公司今天（6日）宣布，在「i郵購」推出「好事花生」及「開運好油」兩款聯名禮盒，每盒隨附「虎鴿聯萌」香火袋。中華郵政公司董事長王國材與武德宮主委林安樂共同舉行過爐祈福儀式，象徵香火護佑、招財平安，祝福民眾在新的一年好運不斷。

    中華郵政公司表示，「i郵購」以推廣台灣在地農產品及地方特色伴手禮為主，並結合在地公益回饋，創造良善循環。聯名禮盒每售出1盒，店家將提撥10元捐助「雲林縣聽語障福利協進會」。

    聯名禮盒由北港武德宮陪祀的「黑虎將軍」與郵局人氣吉祥物「波波鴿」合體亮相，首波預購已全數售罄，第二波預購已在「i郵購」開賣，歡迎民眾上網選購。

    另外，北港武德宮為回饋「i郵購」會員，以中華郵政金融機構代碼（700），於「i郵購」加碼推出「700盞財神燈」線上點燈服務，民眾可多加利用。

    中華郵政董事長王國材（右）與武德宮主委林安樂（左）爲聯名禮盒過爐。（中華郵政提供）

    中華郵政董事長王國材（右）與武德宮主委林安樂（左）爲聯名禮盒過爐。（中華郵政提供）

    秝豪花生負責人張建豪（左一）、中華郵政董事長王國材（左二）、武德宮主委林安樂（右二）及瑞春醬油副總經理鍾政達（右一）在武德宮舉行聯名禮盒祈福儀式。（中華郵政提供）

    秝豪花生負責人張建豪（左一）、中華郵政董事長王國材（左二）、武德宮主委林安樂（右二）及瑞春醬油副總經理鍾政達（右一）在武德宮舉行聯名禮盒祈福儀式。（中華郵政提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播