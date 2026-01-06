跨機關促進保育！玉管處、台大、林保署3巨頭締盟合作

玉山園區經常可見台灣獼猴，為防止搶食造成人獸衝突，玉管處將與夥伴單位加強合作與宣導。（玉管處提供）

玉山園區內有省道台21線與台18線相交，並可串聯至阿里山國家森林遊樂區，為促進保育、防止人獸衝突，轄區的玉山國家公園管理處長盧淑妃、林保署嘉義分署長李定忠、台大實驗林管處長蔡明哲，今3單位首長齊聚玉山塔塔加簽署合作備忘錄，盼跨機關、領域合作，能進一步提升專業量能與保育成效。

玉管處表示，玉山園區是阿里山山椒魚重要核心分布區，新中橫近年也頻見會吃人類食物的黃喉貂與台灣獼猴，就連阿里山森林遊樂區也可見其出沒，另外，潛藏人獸衝突風險的台灣黑熊，也因活動範圍遼闊，亟需跨機關合作才能發揮監測與保育效果。

為此3機關今在塔塔加遊客中心舉行合作備忘錄簽署，正式建立合作夥伴關係，未來將共推生態保育、研究、環境教育與公民科學工作，並聚焦台灣黑熊、阿里山山椒魚，以及過境猛禽保育和預防人獸衝突等工作。

玉管處長盧淑妃表示，簽署備忘錄是三方深化合作的起點，未來透過相互學習與專業交流，盼能相輔相成、攜手成長，共同守護台灣山林生態。

