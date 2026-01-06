為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    結帳時她報「5個8」 神祕數字真相曝光 網友大呼暖心：存起來！

    2026/01/06 20:26 即時新聞／綜合報導
    有網友分享，他無意聽到阿姨結帳時報「5個8」，在詢問後才得知這組數字為中華民國兒童癌症基金會的「發票捐贈碼」。示意圖。（資料照）

    有網友分享，他無意聽到阿姨結帳時報「5個8」，在詢問後才得知這組數字為中華民國兒童癌症基金會的「發票捐贈碼」。示意圖。（資料照）

    有網友近日分享他在買早餐時無意聽到前方阿姨結帳時報了「5個8」，在詢問過後才得知這組數字為中華民國兒童癌症基金會的「發票捐贈碼」，貼文一出，隨之引發網友熱議。

    一名網友在Threads發文分享，他於元旦當天到早餐店買蛋餅，在前方的阿姨結帳時報了「88888」，雖然他與阿姨互不認識，但還是禁不起好奇，下意識詢問對方，「這個（數字）會到哪裡呀？」，而阿姨則轉過頭，微笑回應他，「兒癌（中華民國兒童癌症基金會）。」阿姨的暖心善舉也讓網友表示感到心情愉悅，並感謝她為他開啟了一個美好的2026。

    貼文爆紅後引起網友熱論，「5個8象徵兒童癌症的『5年存活率達8成』，很值得我們一份心」、「謝謝分享，沒想到這樣也有機會幫上孩子們，以後報好報滿」、「這篇存起來！留言好多地方可以捐」、「謝謝，下次來捐贈，癌症患者很辛苦，家屬也很煎熬」、「客人不要發票的時候，我也會問客人，我能不能把他捐出去，客人通常也會說好，而我也是捐給兒癌」。

    留言區還有許多網友分享其他機構的愛心捐贈碼，如唐氏症基金會愛心碼「321」、野灣野生動物保育協會「7495」、罕見疾病基金會「9527」、猛禽研究會「261」、台灣搜救犬協會「6789」……等。

    也有部分網友建議，應該要讓更多人知道「愛心碼」，並宣傳給來旅遊的外國朋友，「上班時好多觀光客都不要發票，好像可以多多推廣外國客選擇使用愛心捐贈碼～」。

    但有網友也留言提醒，有些店家POS機的愛心碼和載具是分開的，如果想捐贈發票，記得要事先告知店家為「愛心碼」，否則可能會造成店員的困擾。

    「發票捐贈碼」為財政部為方便民眾捐贈電子發票給社福團體而設計的專屬號碼或條碼，可在消費結帳時向店員出示，或透過「統一發票兌獎」APP設定自動捐贈。要找特定團體的碼，可到「財政部電子發票整合服務平台」或使用APP的捐贈區查詢設定。

