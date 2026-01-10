大樹書法世家2》莊景淵堅持人工刻印一甲子 確保每顆獨一無二

莊景淵堅持人工刻印，以確保每顆都是「獨一無二」。（記者洪臣宏攝）

走過每月得到警察局報到的戒嚴時代，莊景淵堅守刻印店超過一甲子，更難得的是，他以深厚書法底子為基礎，堅持人工刻印，確保每顆印章都是「獨一無二」，這輩子刻了超過十萬顆印章，他年年參加書法賽，卻不想跟人較勁，只為了保持練書法動力， 同時期盼兒孫傳承下去。

莊景淵持續勤練書法，將與孫子再度參加大日本書芸院第87回國際文化交流書道展。他從昭和年間就開始參賽，每次都獲得不等獎項，曾因故中斷10、20年，未來持續參賽被他視為必修功課。

請繼續往下閱讀...

他8歲跟隨父親練書法，因為書法寫得好，13歲獲刻印師傅主動傳藝，原想多學一技之長，早年大樹區軍營林立，假日街區阿兵哥熙熙攘攘，他以刻印及攝影的興趣開店，一開就是60幾年。

他說，當初刻印不僅要申請營業登記，還得每月到警局報到，因為怕刻印師傅幫偽造文書，而當時阿兵哥領薪餉得要印章，是他刻印巔峰期，不過現在阿兵哥少了很多，很多刻印店也消失了。

值得一提的是，儘管電腦刻印問世，莊景淵堅持人工刻印，而人工刻印必須把字反寫在印章上，考驗技巧。他說，電腦刻印3、4分鐘就可以完成，人工刻印要20餘分鐘，但他希望經手的印章每顆都是「獨一無二」，費工也沒關係，因而迄今仍有許多廟宇找他刻神明印。

莊景淵自認能留給兒孫的唯有書法，因此從小親授，也不問他們喜不喜歡，他說，學書法的人思緒會好很多、有定力，做事也就有恆心，希望兒孫能傳承下去。

相關新聞請見︰

大樹書法世家1》莊家傳承書法4代當傳家寶 8旬阿公還在參賽

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法