日本那珂市訪團造訪海佃國小 「小台江」導覽護溪故事

日本那珂市長先崎光（圖中）率那珂市教育委員會成員參訪海佃國小。（記者王姝琇攝）

因台江水日單車溯源嘉南大圳結緣，日本那珂市長先崎光今帶領那珂市教育委員會成員參訪海佃國小，由小台江水手分組介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等台江流域學習故事，為台日教育文化交流跨出一大步。

海佃國小校長郭芳朱表示，海佃國小學生將平日所學透過導覽解說與日方交流，讓遠從日本來的那珂市長先崎光、教育處長及校長驚豔，學生們不僅展現所學，也讓日方了解台南教育的特色和用心，以及在環境教育的努力和貢獻，未來海佃和日本的小學生，將先進行線上交流，5月、9月將實體互訪，相信對台日的小學生而言，會有非常豐富的收穫。

先崎光市長十分稱讚小台江守護河川的精神。他說，自己來台灣參加台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫已經2年了，守護環境是全世界的運動，希望那珂市與台南市的學生，能夠持續交流。

陳彤羚老師則指出，小台江水手參與台江流域學習課程訓練，今天學以致用，將山海圳綠道展、守護貝克氏鹽草小論文，以及淨堤、水質檢測等護溪行動故事，倡議招潮蟹公車站牌的社會實踐行動方案，一一向那珂市長先崎光、菅谷小學校関和子等日本教育文化外賓，實地介紹導覽，為台南市做了一場很棒的國際文化交流，也給了同學們寶貴的學習經驗。

日本那珂市長來訪，「小台江」導覽介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等故事。（記者王姝琇攝）

