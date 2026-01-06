為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    日本那珂市訪團造訪海佃國小 「小台江」導覽護溪故事

    2026/01/06 18:14 記者王姝琇／台南報導
    日本那珂市長先崎光（圖中）率那珂市教育委員會成員參訪海佃國小。（記者王姝琇攝）

    日本那珂市長先崎光（圖中）率那珂市教育委員會成員參訪海佃國小。（記者王姝琇攝）

    因台江水日單車溯源嘉南大圳結緣，日本那珂市長先崎光今帶領那珂市教育委員會成員參訪海佃國小，由小台江水手分組介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等台江流域學習故事，為台日教育文化交流跨出一大步。

    海佃國小校長郭芳朱表示，海佃國小學生將平日所學透過導覽解說與日方交流，讓遠從日本來的那珂市長先崎光、教育處長及校長驚豔，學生們不僅展現所學，也讓日方了解台南教育的特色和用心，以及在環境教育的努力和貢獻，未來海佃和日本的小學生，將先進行線上交流，5月、9月將實體互訪，相信對台日的小學生而言，會有非常豐富的收穫。

    先崎光市長十分稱讚小台江守護河川的精神。他說，自己來台灣參加台江水日，從台江騎單車到烏山頭水庫已經2年了，守護環境是全世界的運動，希望那珂市與台南市的學生，能夠持續交流。

    陳彤羚老師則指出，小台江水手參與台江流域學習課程訓練，今天學以致用，將山海圳綠道展、守護貝克氏鹽草小論文，以及淨堤、水質檢測等護溪行動故事，倡議招潮蟹公車站牌的社會實踐行動方案，一一向那珂市長先崎光、菅谷小學校関和子等日本教育文化外賓，實地介紹導覽，為台南市做了一場很棒的國際文化交流，也給了同學們寶貴的學習經驗。

    日本那珂市長來訪，「小台江」導覽介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等故事。（記者王姝琇攝）

    日本那珂市長來訪，「小台江」導覽介紹山海圳國家綠道展覽、淨堤護溪等故事。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播