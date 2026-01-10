大樹書法世家1》莊家傳承書法4代當傳家寶 8旬阿公還在參賽

莊景淵帶兩名孫子參加日本書道展，三人均獲獎。（莊世杰提供）

高雄市大樹區莊景淵從12歲苦學刻印貼補家計，同時騎著腳踏車四處幫人拍攝家族照，如今已經80歲，仍勤練書法屢屢得獎，且用鏡頭記錄生活及家鄉，難得的是，莊家四代傳承書法與攝影技藝，無論男女老少都將其視為「傳家寶」，且融入生活日常。

莊景淵今年與長孫莊大謙、次孫莊正毅一起參加大日本書藝院主辦的第86回國際文化交流書道展覽會，莊景淵獲準特選獎，兩個孫子則拿到秀作獎，傳為佳話。

莊景淵的父親莊天五也是書法名家，還開設照相館為業，莊景淵從八歲起耳濡目染臨帖學字，因緣際會學會了刻印技巧，而他也繼承父業，從小獨自騎著腳踏車幫人拍照。他年輕時曾任職203兵工廠（現由205兵工廠整併）、中科院技工。

早年高雄大樹區軍區林立，放假時鬧街上阿兵哥熙來攘往，當時軍人領餉必須使用印章，刻印曾有段輝煌歷史，時至今日，莊景淵堅持在一公分見方的印章上以手工刻印。他說，電腦字每顆的字體都一樣，他還是喜歡費工地刻出「獨一無二」的印章，這輩子刻了超過10萬顆印章，由於手工雕刻必須先要寫好書法，養成了每天練字的習慣，且藉由比賽磨練功力。

除了書法，攝影也是他一生懸命。只要天氣好，他就會騎著腳踏車出門，拍攝高屏溪舊鐵橋濕地生態、鳥況、佛光山、農特產及花草樹木，並且發布在網路社群，以簡短文字介紹家鄉，讓網友認識大樹，也讓散居全球的大樹子弟知道家鄉的變遷。

莊景淵育有二男一女，三個孩子從小就是書法比賽常勝軍，孫子輩從小一起跟著阿公練書法、學攝影，幾乎全家族都維持練字及攝影習慣，也都保有一定的功力。

莊景淵長子、輔英科大講師莊世杰，經常應邀在社區關懷據點及C級巷弄長照站教導長輩寫書法。他說，書法、攝影是全家人生活的一部分，並不是為了比賽得獎；他認為，書法可以紓壓，讓心靜下來，好處非常多，攝影則可以記錄生活，傳達訊息，莊家不僅以書法、攝影當作「傳家寶」，也提供共同興趣與話題。

八十歲莊景淵以鏡頭記錄家鄉生態及美景。（記者洪臣宏攝）

