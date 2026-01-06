為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    信東抗生素藥品溶離試驗不合格 急回收22萬錠

    2026/01/06 18:20 中央社
    食藥署。（資料照）

    食藥署。（資料照）

    食藥署公告，用於治療感受性細菌所引起感染症的抗生素「"信東"欣福膜衣錠200毫克」，溶離試驗結果不合格情形，可能影響藥效，該批售出約22萬錠，要求業者1月20日前完成回收。

    根據衛生福利部食品藥物管理署5日公布的藥品回收訊息，信東生技股份有限公司的「"信東"欣福膜衣錠200毫克 Sinflo F.C. Tablet 200 mg」，批號6DH0450的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

    食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今天告訴中央社記者，去年12月18日接獲藥品許可證持有藥商信東生技股份有限公司主動通報，表示案內藥品於進行安定性試驗時，發現有溶離試驗結果不符合檢驗規情形，可能影響藥效，故啟動回收。

    黃玫甄說，該批號藥品已銷售數量共計22萬錠，已要求廠商1月20日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；除了尚有其他批號的庫存，另外還有5張同健保分類分組的藥品許可證可替代，經評估尚無藥品短缺之虞。

    這個藥品主成分為ofloxacin，適應症包含有感受性細菌引起的呼吸道感染症，耳鼻喉科感染症，泌尿道感染症，子宮內感染，子宮頸管炎，子宮附屬器炎，細菌性赤痢，腸炎巴多林氏腺炎，輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。

    食藥署提醒，對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播