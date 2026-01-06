信東抗生素藥品溶離試驗不合格 急回收22萬錠

食藥署。（資料照）

食藥署公告，用於治療感受性細菌所引起感染症的抗生素「"信東"欣福膜衣錠200毫克」，溶離試驗結果不合格情形，可能影響藥效，該批售出約22萬錠，要求業者1月20日前完成回收。

根據衛生福利部食品藥物管理署5日公布的藥品回收訊息，信東生技股份有限公司的「"信東"欣福膜衣錠200毫克 Sinflo F.C. Tablet 200 mg」，批號6DH0450的產品，因接獲藥品不良品通報，啟動回收。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄今天告訴中央社記者，去年12月18日接獲藥品許可證持有藥商信東生技股份有限公司主動通報，表示案內藥品於進行安定性試驗時，發現有溶離試驗結果不符合檢驗規情形，可能影響藥效，故啟動回收。

黃玫甄說，該批號藥品已銷售數量共計22萬錠，已要求廠商1月20日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施；除了尚有其他批號的庫存，另外還有5張同健保分類分組的藥品許可證可替代，經評估尚無藥品短缺之虞。

這個藥品主成分為ofloxacin，適應症包含有感受性細菌引起的呼吸道感染症，耳鼻喉科感染症，泌尿道感染症，子宮內感染，子宮頸管炎，子宮附屬器炎，細菌性赤痢，腸炎巴多林氏腺炎，輕度及中度皮膚軟組織表淺性感染。

食藥署提醒，對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

