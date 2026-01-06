為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南旅宿營收破113億 周榮棠連任民宿協會理事長

    2026/01/06 18:04 記者王姝琇／台南報導
    艸祭民宿周榮棠（右）連任台南市民宿文化發展協會理事長。（台南市政府提供）

    艸祭民宿周榮棠（右）連任台南市民宿文化發展協會理事長。（台南市政府提供）

    台南市民宿文化發展協會舉辦會員大會暨尾牙晚宴，邀各縣市民宿協會代表及觀光產業公協會齊聚交流場面熱絡，並由艸祭民宿周榮棠連任民宿協會理事長，副市長趙卿惠肯定其成功將台南生活文化推向國際舞台。

    觀旅局長林國華表示，台南民宿產業近年呈現跳躍式成長，2018年市長黃偉哲就任時，僅264家民宿、854間房、住用率約23％，截至去年底，民宿家數已成長至728家、房間數達2794房，住用率不降反升至33％。整體旅宿營收亦由2018年67.7億元，成長至去年的113億元以上，成長幅度近68％，不僅居六都之冠，更傲視全國，顯示台南旅宿產業發展動能強勁。

    趙卿惠表示，台南民宿產業不僅提供旅客溫暖的住宿選擇，更是展現城市文化與生活美學的重要窗口。感謝台南市民宿文化發展協會長期凝聚業界力量，促進跨縣市交流合作，讓台南的住宿服務持續進化。並恭賀周榮棠連任民宿協會理事長。

    林國華進一步指出，市府近年積極推動合法納管與品質輔導，除確保旅客住宿安全與消費權益，也透過性別友善旅宿、優質旅宿等多元政策，引導業者提升服務內涵。未來隨著臺南持續拓展國際航線及郵輪觀光，民宿及各公協會將是接軌國際的重要夥伴，期盼持續攜手，讓更多國內外旅客深度體驗臺南的文化魅力與人情溫度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播