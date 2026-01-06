台南旅宿營收破113億 周榮棠連任民宿協會理事長

艸祭民宿周榮棠（右）連任台南市民宿文化發展協會理事長。（台南市政府提供）

台南市民宿文化發展協會舉辦會員大會暨尾牙晚宴，邀各縣市民宿協會代表及觀光產業公協會齊聚交流場面熱絡，並由艸祭民宿周榮棠連任民宿協會理事長，副市長趙卿惠肯定其成功將台南生活文化推向國際舞台。

觀旅局長林國華表示，台南民宿產業近年呈現跳躍式成長，2018年市長黃偉哲就任時，僅264家民宿、854間房、住用率約23％，截至去年底，民宿家數已成長至728家、房間數達2794房，住用率不降反升至33％。整體旅宿營收亦由2018年67.7億元，成長至去年的113億元以上，成長幅度近68％，不僅居六都之冠，更傲視全國，顯示台南旅宿產業發展動能強勁。

趙卿惠表示，台南民宿產業不僅提供旅客溫暖的住宿選擇，更是展現城市文化與生活美學的重要窗口。感謝台南市民宿文化發展協會長期凝聚業界力量，促進跨縣市交流合作，讓台南的住宿服務持續進化。並恭賀周榮棠連任民宿協會理事長。

林國華進一步指出，市府近年積極推動合法納管與品質輔導，除確保旅客住宿安全與消費權益，也透過性別友善旅宿、優質旅宿等多元政策，引導業者提升服務內涵。未來隨著臺南持續拓展國際航線及郵輪觀光，民宿及各公協會將是接軌國際的重要夥伴，期盼持續攜手，讓更多國內外旅客深度體驗臺南的文化魅力與人情溫度。

