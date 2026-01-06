為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    流感估1月下半月進流行期 農曆春節達高峰

    2026/01/06 19:06 中央社
    接種疫苗是預防醫學中很重要的一環，像是流感就是其一。（民眾提供）

    接種疫苗是預防醫學中很重要的一環，像是流感就是其一。（民眾提供）

    衛福部疾管署今天表示，上週類流感門急診共8萬2161人次就診，最新預估1月下半月進入流行期，農曆春節前後達高峰。而元旦起COVID-19疫苗開放全民接種，累計已施打9131劑。

    衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫情週報表示，2025年12月28日至2026年1月3日類流感門急診就診，計8萬2161人次，與前1週持平；另2025年12月30日至2026年1月5日，新增11例流感併發重症病例及5例死亡。

    李佳琳指出，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

    國內2025年秋季開始的流感疫情，在去年9月下旬就進入流行期、11月上旬脫離流行，至今尚未重新流行。李佳琳說明，這確實是比較少見的情況，推測與去年秋季流感疫情有關。

    對於流感未來疫情走勢，疾管署發言人林明誠指出，最新預估本月下半月將進入流行期，春節前後達最高峰。

    流感疫苗部分，疾管署統計，截至1月5日，公費流感疫苗接種數約662萬人次，全國疫苗尚餘約20.6萬劑。

    公費COVID-19疫苗於元旦起至2月28日，接種對象由原定50歲以上等10類高風險對象，擴大為年滿6個月以上的所有民眾。疾管署統計，1月1日至5日COVID-19疫苗共接種9131劑；去年10月開打最新COVID-19疫苗，至今年1月5日，共已接種158萬2572劑，其中Novavax疫苗接種約3.8萬人次。

    此外，疾管署亦宣布，釋出效期至今年1月31日的4價流行性腦脊髓膜炎疫苗約3000劑，1月1日起至31日期間，民眾可至國內32家旅遊醫學合約醫院接種，免收疫苗藥品費，有需求民眾可盡早向合約醫院預約及按時接種，以利疫苗調度。

