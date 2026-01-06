為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    被控霸凌老師與家長 三和國小校長桂景星：都是抹黑攻訐

    2026/01/06 18:56 記者周敏鴻／桃園報導
    龍潭區三和國小網站。（擷自三和國小官網）

    桃園市龍潭區三和國小校長桂景星被投訴霸凌4年甲班的班導師、張姓家長，對此，桂說，他積極落實零體罰、反霸凌、性別平等的適法性政策宣導與落實，張的投訴內容都是抹黑攻訐情事。

    桂景星說，張姓家長11月起已檢舉6次之多，嚴重干擾校務行政運作；對方認為陳姓老師應被懲處申誡一事，實屬錯誤理解，相關程序都在「依法進行」中，對方誤信洩密謠言，還據以攻擊他，讓他很無奈；涉及公務洩密部分，他保留後續究責以杜絕張姓家長干擾校務。

    桂景星強調，4年甲班的班導師因疑似體罰、霸凌、不當管教等爭議，學校展開調查與暫時停聘的法定程序，張姓家長卻於去年12月24日在班級內，涉嫌教唆該班導師不配合行政要求、不簽收公務書函，並進行錄影，學校已針對張的爭議行為，進行校安通報，並決議「暫時停止」張的志工身分，避免她進出校園。

    桃園市政府教育局已接獲相關爭議等陳情，去年9月起已派督學入校輔導，協助校務推動，教育局表示，桂景星的領導相關爭議，彙集陳情資料後已啟動行政調查；學校延宕應予陳姓老師申誡的案件，將依公立高級中等以下學校校長成績考核辦法規定議處；4年甲班的班導師暫時停聘2個月接受調查一事，教育局已於要求學校確認她暫時停聘的「必要性」與「比例原則」，且確有通知當事人並給予充分陳述意見的機會。

    相關新聞請見︰

