    龍潭三和國小爆霸凌！家長導師控校長行政報復、抓戰犯

    2026/01/06 18:56 記者周敏鴻／桃園報導
    張姓家長已針對三和國小校長桂景星霸凌等爭議，向桃園市政府教育局等單位陳情。（張姓家長提供）

    張姓家長已針對三和國小校長桂景星霸凌等爭議，向桃園市政府教育局等單位陳情。（張姓家長提供）

    桃園市龍潭區三和國小張姓家長投訴，她與4年甲班的班導師都被校長桂景星霸凌，她被當眾辱罵，班導師則被桂刻意孤立或惡意影射抨擊，如今甚至因桂的積極運作而被停職。

    4甲班導師已向教育局提出「職場霸凌申訴書」，具體指出去年9到11月間的10事件，包括桂景星不支持有競賽的課程活動、她帶領學生參加競賽拍照時被刻意「獨漏」、質疑她外洩考核會結果還教唆家長向教育局投訴、在學校群組中影射她品行不端或未盡指導學生掃地的責任、誤導他人誤會她投訴學校或與家長共謀、桂在她記錄班級活動中入鏡而咆嘯辱罵她、桂刻意拿手機拍攝他人以譏諷她等。

    該名班導師強調，教育局去年11月間收到關於她的不當行為、班級經營溝通欠佳等陳情，桂景星即積極運作，導致她從去年12月25日起停職處分，顯是桂基於私人恩怨的行政報復，她已提出行政申訴書。

    張姓家長表示，過去學校1名陳姓老師曾要求她兒子半蹲或拿物品敲他頭，她為此向教育局陳情，去年3月間調查結果為「建議予以陳姓班導師申誡1次」；豈料桂景星去年8月到任、10月底校評會議即決定「不懲處」陳師，還暗示、施壓學校其他老師與家長會成員要幫忙陳姓老師；去年11月間，她寫信到桃園市政信箱追問懲處進度，教育局向學校查詢後，桂就開始到處抓戰犯並認定是4年甲班的班導師；她是學校志工會出入學校，也曾在校內被桂辱罵「惡意檢舉、是癱瘓學校行政的元兇」。張姓家長認為，4年甲班的班導師被桂景星認定與她掛勾，才成為桂的霸凌對象

