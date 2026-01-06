為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國台圖民主教育園區落腳淡海 教育局盼同步研議淡海國小學制整併

    2026/01/06 17:37 記者羅國嘉／新北報導
    國立台灣圖書館館長曹翠英指出，規劃於淡水區公司田段文小六用地設置「圖書館民主教育園區」，以台灣民主為核心主體，打造兼具展示、教育、研究與社區共享功能的文化園區，同時帶動淡海新市鎮多元發展。（記者羅國嘉攝）

    教育部規劃國立台灣圖書館「民主教育園區」落腳淡海新市鎮。國立台灣圖書館今（6）日舉辦公展前座談會，提出於淡海文小六用地規劃設置「圖書館民主教育園區」，結合圖書館、民主教育與社區共享功能，補足閱讀服務缺口，現場並蒐集地方意見；教育局對中央規劃樂觀其成，但仍建議同步研議淡海國小以「學制」垂直整併，及兼顧地方就學需求。

    國立台灣圖書館今舉辦「民主教育園區建設計畫—淡海新市鎮文小六學校用地變更為文教區」公展前座談會，立委洪孟楷、新北市議員鄭宇恩、陳家琪等藍綠民代皆到場關心。

    館長曹翠英指出，規劃於淡水區公司田段文小六用地設置「圖書館民主教育園區」，以台灣民主為核心主體，打造兼具展示、教育、研究與社區共享功能的文化園區，同時帶動淡海新市鎮多元發展。整體期程預估4年，預計2028年完工、2029年完成驗收。

    曹翠英表示，園區將規劃台灣民主進程展示、常設與特展空間，並設置台灣民主文資圖書館藏區，包含前總統李登輝書房展示等；另以「在地結合」為理念，規劃活動大廳與開放式綠地，提供休憩、閱讀、交流及生態展示等功能，並設置可容納250人以上的國際多功能展演廳及半戶外展演場。

    在便民措施上，園區預計設置150個停車位，保留部分名額供里民優先月租並提供優惠，身障者另有減免；展演空間與場地租借提供里民及公益活動優惠，並規劃星光優惠；交通方面，將爭取於淡海輕軌沙崙站與台北海洋大學站間增設站點；閱讀服務則持續推動雙北圖書「一證通用」，並提供導覽解說、無障礙設備與智慧化服務。

    新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，對於文小六用地規劃作為民主教育園區，教育局抱持配合、樂觀其成的態度。但針對原本規劃撥配市府作為學校用地的調整，他提出兩項因應作法，其一是建議透過都市計畫變更，將淡海國小旁用地調整為文中小用地，並進行「學制」垂直整併；其二是持續強化淡海新市鎮多元教育與文化發展。

    內政部國土署都市更新建設組副組長廖佳展說，座談會所蒐集的意見，後續將區分為都市計畫、都市設計及建築設計三個層次納入參考，涉及地標特色、容積、退縮等整體發展方向，將在都市計畫與都市設計審查階段處理；建築細部與空間機能，則由館方於後續設計階段納入評估。相關草案完成後，仍將辦理公開展覽，供民眾再次提出意見，並依程序送內政部審議。

    新北市教育局校園工程營繕科長蘇柏宇表示，對於文小六用地規劃作為民主教育園區，教育局抱持配合、樂觀其成的態度。（記者羅國嘉攝）

    淡海文小六用地未來將規劃設置「圖書館民主教育園區」。（記者羅國嘉攝）

