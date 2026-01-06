為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    讓愛「輪」轉！土城9單位合捐305台輪椅

    2026/01/06 17:33 記者翁聿煌／新北報導
    新北市府秘書長邱敬斌（左）回贈感謝牌給土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城鳳靈慈愛同心會結合中和同濟會、新北市牙醫師公會、板橋蔡牙醫、台灣特殊需求者口腔醫學科專科醫學會、雙和慈安福田會、巨鴻興業、耀宏儀器及新北市福林慈善會等9個單位，6日合力捐贈305台輪椅，透過輪椅讓愛輪轉，幫助失能長輩及身心障礙朋友。

    土城鳳靈慈愛同心會理事長黃妙鳳表示，該會是附屬於無極鳳靈宮，鳳靈宮主奉準提佛母，佛母菩薩聞聲救苦，因此從2010年起開始捐贈輪椅行善；2019年起更攜手北醫牙醫校友會及善心企業等，響應市長侯友宜「好日子愛心大平台」號召，共同捐贈150台輪椅給新北市，迄今8年來從無中斷，這次捐贈台數305台，也是經聖筊請示佛母，希望永續同心同行。

    新北市府秘書長邱敬斌代表侯友宜受贈表示，感謝鳳靈慈愛同心會的發心和募集，以及所有歷年來響應的善心團體和企業，尤其是總督導蔡鵬飛，本身也是牙醫師，在板橋開設蔡牙醫，在他的人脈媒合下，從2019年迄今總計捐贈1493台輪椅、245台助行器及1台氧氣製造機。

    邱敬斌指出，這次受贈的305台輪椅，將全部交由新北市輔具資源中心評估並免費媒合給有需求的民眾，新北市有18萬多位身障者，高齡人口也超過80萬人，對於輔具需求量相當高，輔具中心平均每月媒合270台輪椅，輪椅可以循環再利用，尤其年關將屆，許多住院者會先出院過年，對於輪椅的需求量會變多。

    土城鳳靈慈愛同心會等9單位 響應好日子愛心大平台合捐305台輪椅。（記者翁聿煌攝）

