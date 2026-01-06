配眼鏡要看證照！無照驗光最重罰15萬

衛福部提醒，明起只有具備國家證照的驗光人員，才能執行驗光業務，否則將依法開罰3萬元到15萬元。（資料照）

「驗光人員法」規定眼鏡零售業者須設立驗光所才能執行驗光，10年緩衝期今（6日）正式到期，衛福部提醒，明起只有具備國家證照的驗光人員，才能執行驗光業務，否則將依法開罰3萬元到15萬元。

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，「驗光人員法」於2016年1月6日公布施行，明訂驗光屬具專屬性與排他性的專業行為，不具資格者不得執行，當初基於信賴保護原則，提供5年5次特考及10年過渡期，如今期限已滿，制度正式回歸原規範，未具驗光人員資格卻擅自執行驗光業務者，將依第43條處3萬至15萬元罰鍰。

請繼續往下閱讀...

劉玉菁也指出，眼鏡行、眼鏡商號及公司依法只能賣眼鏡、配鏡，不能再幫人驗光，若要提供驗光服務，必須向地方衛生局申請設立「驗光所」並懸掛開業執照。衛福部將行文各縣市政府清查公司與商號登記內容，要求不得再將「驗光」列為營業項目，並請衛生局配合加強稽查。

對於民眾擔心是否會因此配不到眼鏡，新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，目前全台約有4000多名驗光師、8000至9000名驗光生，合計約1.3萬名合格驗光人員，人力充足，民眾配鏡不會有問題，反而更有保障。

黃群宸說，衛福部醫事人員查詢系統可查到各地驗光所分布，除了較偏遠的連江縣尚未設立驗光所外，其餘縣市幾乎都有設點，不致出現城鄉落差。新法公布後每年都有考試，過去沒有相關學歷背景者，多數已補齊資格、取得證照，目前仍未取得資格者不到5%，且多半已轉為單純從事眼鏡販售或已退休，產業實際衝擊有限。

他也直言，驗光配鏡是高度專業的工作，過去缺乏一致規範，民眾難以確認驗光數據是否可靠，法制化後規定資料必須留存，未來若有爭議可調閱確認，權益更有保障。

至於驗光師與驗光生的差別，黃群宸說，兩者考照標準不同，一般近視、老花、散光等服務差異不大，但若涉及雙眼視覺異常、低視力或需輔具評估等複雜狀況，則須由驗光師處理。

他也提醒民眾，配鏡時可留意是否設有驗光所並懸掛開業執照，牆面是否掛出驗光師或驗光生證書、執業執照，若未見證照可直接詢問；違規不只個人有責，驗光所負責人同樣會被究責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法