為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    配眼鏡要看證照！無照驗光最重罰15萬

    2026/01/06 17:22 記者邱芷柔／台北報導
    衛福部提醒，明起只有具備國家證照的驗光人員，才能執行驗光業務，否則將依法開罰3萬元到15萬元。（資料照）

    衛福部提醒，明起只有具備國家證照的驗光人員，才能執行驗光業務，否則將依法開罰3萬元到15萬元。（資料照）

    「驗光人員法」規定眼鏡零售業者須設立驗光所才能執行驗光，10年緩衝期今（6日）正式到期，衛福部提醒，明起只有具備國家證照的驗光人員，才能執行驗光業務，否則將依法開罰3萬元到15萬元。

    衛福部醫事司副司長劉玉菁說明，「驗光人員法」於2016年1月6日公布施行，明訂驗光屬具專屬性與排他性的專業行為，不具資格者不得執行，當初基於信賴保護原則，提供5年5次特考及10年過渡期，如今期限已滿，制度正式回歸原規範，未具驗光人員資格卻擅自執行驗光業務者，將依第43條處3萬至15萬元罰鍰。

    劉玉菁也指出，眼鏡行、眼鏡商號及公司依法只能賣眼鏡、配鏡，不能再幫人驗光，若要提供驗光服務，必須向地方衛生局申請設立「驗光所」並懸掛開業執照。衛福部將行文各縣市政府清查公司與商號登記內容，要求不得再將「驗光」列為營業項目，並請衛生局配合加強稽查。

    對於民眾擔心是否會因此配不到眼鏡，新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，目前全台約有4000多名驗光師、8000至9000名驗光生，合計約1.3萬名合格驗光人員，人力充足，民眾配鏡不會有問題，反而更有保障。

    黃群宸說，衛福部醫事人員查詢系統可查到各地驗光所分布，除了較偏遠的連江縣尚未設立驗光所外，其餘縣市幾乎都有設點，不致出現城鄉落差。新法公布後每年都有考試，過去沒有相關學歷背景者，多數已補齊資格、取得證照，目前仍未取得資格者不到5%，且多半已轉為單純從事眼鏡販售或已退休，產業實際衝擊有限。

    他也直言，驗光配鏡是高度專業的工作，過去缺乏一致規範，民眾難以確認驗光數據是否可靠，法制化後規定資料必須留存，未來若有爭議可調閱確認，權益更有保障。

    至於驗光師與驗光生的差別，黃群宸說，兩者考照標準不同，一般近視、老花、散光等服務差異不大，但若涉及雙眼視覺異常、低視力或需輔具評估等複雜狀況，則須由驗光師處理。

    他也提醒民眾，配鏡時可留意是否設有驗光所並懸掛開業執照，牆面是否掛出驗光師或驗光生證書、執業執照，若未見證照可直接詢問；違規不只個人有責，驗光所負責人同樣會被究責。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播