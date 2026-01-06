東海大學校園抑草蓆爭議 校方承諾3月植被恢復綠意

東海大學強調，抑草蓆是暫時方式，待雜草不見就會重新植被。（校方提供）

東海大學校園廣設抑草蓆遭質疑破壞植被，建築系退休副教授阮偉明再次提及，東海校園廣設抑草蓆「沒作用，不環保，白花錢」，相較之下，美術工坊停車場、東海湖碎石步道使用碎石，沒鋪抑草蓆，也沒見到一株雜草長出，不見得要使用抑草蓆抑制雜草。校方表示，相關文資計劃正在審查，預計3月重新種植越橘葉蔓榕等合適植被，讓校區恢復綠意。

東海大學是全台第一個以「大學校園」被登錄文化景觀，去年2025年夏季暴雨後，校內雜草與灌木叢快速生長，校方在陽光草坪部分區域等多處草坪，廣泛鋪設黑色抑草蓆，遭部分學界批評用塑膠材質抑制草木生長，形同「在陳其寬的山水畫上畫了一刀」，阮偉明曾於去年9月北上立法院抗議。

阮偉明再次以「抑草蓆的迷思」發文指出，東海總務處有義務公布，花在抑草蓆鋪設上的材料和人工費用是多少，實際效果是什麼，移除會不會造成二度公害，再補鋪設材料又將花費多少？

東海大學副總務長謝曜謙表示，學生宿舍反映雜草造成蚊蟲多，經校內景觀系綠美化小組提出除草改善計畫，抑草蓆是暫時方式，主要是抑制雜草生長，待雜草不見就會重新植被。

謝曜謙說，由於校區被登錄校園文化景觀，需向台中市文化資產審議委員會提出文資審查計劃，預計3月就會重新種植越橘葉蔓榕、白花三葉草及金腰箭舅等合適植被，讓校區恢復綠意。

