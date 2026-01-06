為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆》北市營養午餐全免費 童子瑋：補助逐年增加 免費是終極目標

    2026/01/06 16:59 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基市長參選人童子瑋競選政見，「終極目標完全免費，短期目標營養午餐補助逐年增加」。（圖為童子瑋進步基隆辦公室提供）

    台北市長蔣萬安今天（6日）下午宣布營養午餐全面免費，民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，態度上支持全面免費，會將「營養午餐補助逐年提升，目標完全免費」納入未來競選政見。」他指出，未來將進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就從補助加倍開始，以免費為目標盡力去做。

    童子瑋表示，在財劃法通過以後，「台北市已經是有錢加有錢」，基隆長期一直受到地方分配不均的影響，在資源上可以說非常邊緣化。他坦言，要像台北市這樣全面補助到免費，以基隆市財政狀況跟經費來說，並不容易。

    童子瑋表示，這幾年市府對經費應用的狀況，包含普發電動機車、採購白色沙發、鋪設人工草皮在內，若進行全面的預算盤點，一定可以擠出錢來，如果短期做不到，那就1年1年撥補增加，從補助加倍開始，以免費為目標，盡力去做。

    童子瑋強調，窮不能窮教育、苦不能苦孩子、減低家長的負擔，這是一定要做的事情。總不能最後是家長在省錢、孩子在辛苦，市府卻有大把預算在手上，這才是不合理的狀況，市府可以自己省吃儉用，但要讓市民幸福生活。

