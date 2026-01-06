赴日注意！島根6.2強震威力約1顆原子彈 專家提醒前往5地小心

日本島根縣東部陸地6日上午發生規模6.2地震，隨後又發生近20起餘震。（圖翻攝自日本氣象廳）

日本本州島根縣東部陸地今天（6日）上午發生芮氏規模6.2地震，島根縣、鳥取縣多地測到最大震度5級。前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，島根這次地震的型態很像台灣嘉義、台南一帶的地震，近期會有很多餘震，提醒有規劃前往日本島根、鳥取、岡山、廣島、山口這5個地區旅遊的國人要多加注意。

台灣時間今日上午9點多，島根縣東部發生規模6.2、震源深度僅約10公里的極淺層地震，震度最大測得5級，落在島根和鳥取，鄰近的岡山、廣島、香川、愛媛也測到震度4級。之後餘震不斷，日本氣象廳也緊急召開記者會警告，未來一週可能發生同等規模的地震。

綜合媒體報導，地震專家郭鎧紋表示，這場地震釋放的能量大約等於一顆原子彈的威力，是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成，跟大家最擔憂的南海海槽無關。他認為，這場由地底斷層造成的地震，型態類似台灣嘉義、台南的地震，未來一段時間容易有餘震，要特別注意的是島根、鳥取、岡山、廣島、山口這5個縣，民眾如果近期有規劃去旅遊，要多加留意。

