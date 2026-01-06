為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    業務廚餘1公升8元？南市環保局澄清：每日只要140元

    2026/01/06 16:28 記者洪瑞琴／台南報導
    針對廚餘處理費，南市環保局今日指出，進廠處理費每公升3元，絕非外傳的8元。（南市環保局提供）

    逢年過節，餐飲業關心廚餘處理費用，近期卻出現「廚餘1公升要8元」的傳言。對此，台南市政府環保局今（6日）出面澄清，強調市府收運與收費機制皆依法辦理、資訊公開透明，實際進廠處理費用遠低於外界誤傳數字，並非所謂的高額負擔。

    環保局說明，目前廚餘進廠處理是以「每桶約200公升、每公升3元」計算。以一般餐館平均產出量推估，每家餐館每月廚餘處理費約4200元，換算下來每日僅約140多元，與外界流傳的「每公升8元」說法明顯不符。

    局長許仁澤指出，市府訂定的進廠處理費用，完全依照實際處理成本核算，並未額外加重業者負擔。部分民間清運業者因費用中包含清運、人力、車輛及管理成本，對業者收取的清運費用可能高於每公升8元，但這屬於「清運服務費」，與市府的「進廠處理費」性質不同，不應混為一談。

    環保局強調，市府秉持協助業者妥善處理廢棄物的立場，只要符合相關規定，廚餘皆會依程序收運處理，絕不巧立名目增加負擔，也呼籲外界勿因資訊落差而誤解政策。

    此外，環保局也呼籲市民與業者從「消費、流通與烹飪」三大面向落實惜食行動，從源頭減量剩食，透過媒合食物銀行延續食材價值，並推廣全食物、全蔬果利用，實際減少廚餘產生量，降低處理負荷。相關收費皆有法規與數據可供檢視，民眾若有疑問，可撥打專線0905-016-392洽詢。

