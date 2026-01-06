毛孩福利再升級！飼主設籍北市寵物保險補助3千元 絕育補助最高2千元

台北市動保處鼓勵飼主為犬貓絕育並投保寵物保險，2026年1月1日起提高犬貓絕育補助金額，最高補助2000元。另增加寵物保險補助對象，不限台北市動物之家認養犬貓的飼主，只要是設籍台北市的飼主也能申請，最高補助3000元。（北市動保處提供）

建立寵物友善醫療措施，台北市動保處鼓勵飼主為犬貓絕育並投保寵物保險，2026年1月1日起提高犬貓絕育補助金額，最高補助2000元。另增加寵物保險補助對象，不限台北市動物之家認養犬貓的飼主，只要是設籍台北市的飼主也能申請，最高補助3000元。

動保處表示，依「動物保護法」規定飼主應為寵物絕育或申報免絕育，為鼓勵飼主完成寵物登記及絕育，在今年編列補助預算新臺幣530餘萬元，更提高絕育補助金額每隻公犬貓補助1000元、母犬貓補助2000元。

動保處指出，擴大寵物保險補助對象，不再受限於台北市動物之家認養的動物，凡設籍或居留台北市之飼主為名下寵物完成投保，並完成寵物登記、絕育、狂犬病預防注射及有效期間內寵物保險保單等申請條件，即可向動保處申請最高3000元補助。

動保處提醒，飼主投保寵物保險前應先行評估寵物實際需求，並貨比三家，多方比較選擇適合的保險公司和保險產品，投保前應詳細審閱保單條約內容，並注意保單不保事項，以及保單期間計算方式與續保事宜，確認投保資格等注意事項，若有意願投保的飼主可參考市面上販售寵物保險的保險公司，保險涵蓋內容以各家保險公司保單為主，詳細的寵物保險資訊可洽詢各保險公司業者。

動保處補充，家犬貓絕育補助或寵物保險補助均採「先手術」或「先投保」方式辦理，提醒飼主申請前述補助犬貓皆須完成寵物登記、絕育及1年內有效狂犬病預防注射。建議市民可透過台北服務通（https://service.taipei/）線上申請，或紙本郵寄方式向動保處申請，要了解更多補助資訊可至臺北市動保處官網「我要專區」查詢「寵物絕育補助」（https://reurl.cc/W8zWxD）、「寵物保險補助」（https://reurl.cc/R9RDqe）。

