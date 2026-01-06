新北22旅館9民宿 獲ISQM國際認證

新北市觀旅局長楊宗珉今天在市府為新北31家旅宿業者頒發「ISQM國際服務品質認證」。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局今天在新北市府盛大舉行授證典禮，觀旅局長楊宗珉為新北31家優質旅宿業者頒發「ISQM國際服務品質認證」，共22家旅館及9家民宿取得ISQM認證，展現新北旅宿業在服務品質的卓越成果，楊宗珉期許獲獎業者發揮標竿作用，透過經驗分享帶動良性競爭，為新北觀光產業注入嶄新的動能。

觀旅局指出，ISQM國際服務品質認證採金、銀、銅3級獎項制度，素有服務業品質指標之稱，該認證全面檢視硬體設施、服務流程完整性及人員專業素養，此次取得認證的業者包括福容大飯店淡水漁人碼頭店、新北北海溫泉洲際酒店、薆悅酒店野柳渡假館一館，以及秀川居、私藏52等特色民宿。

其中，大板根森林溫泉酒店另榮獲「PetFAC金獎認證」，顯示其在寵物友善服務上的創新，觀旅局表示，這些優質旅宿將新北豐富的山海觀光資源轉化為細膩的旅遊體驗，成為推廣新北觀光的最佳名片。

楊宗珉表示，服務品質是旅宿業的靈魂，市府團隊將持續扮演觀光產業後盾，透過政策輔導與資源挹注，陪伴業者在服務創新及永續經營上穩健前行，將新北市打造為國內外旅客嚮往的優質旅遊地點。

「秀川居」獲ISQM國際服務品質認證獎。（新北市觀旅局提供）

「福容大飯店淡水漁人碼頭」獲ISQM國際服務品質認證獎。（新北市觀旅局提供）

「薆悅酒店野柳渡假館一館」獲ISQM國際服務品質認證獎。（新北市觀旅局提供）

「私藏52」獲ISQM國際服務品質認證獎。（新北市觀旅局提供）

