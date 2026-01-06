南投焚化爐興建案遭批破壞石虎棲地 地方重申反對立場

南投縣政府6日下午召開焚化爐興建案環評說明會，名間鄉反焚化爐自救會等團體在場外重申反對興建立場。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

南投縣政府規劃在名間鄉新民村興建垃圾焚化爐，環保局今（6日）下午在新民村舉辦二階環評健康風險評估規劃及範疇說明會，名間鄉反焚化爐自救會偕多個聲援團體在會前召開記者會，強調焚化爐預定地附近已多次拍攝到保育類石虎，縣府不應帶頭破壞石虎棲地，重申為了茶產業、農民生計和環境生態，強烈反對縣府在名間設焚化爐。

名間鄉反焚化爐自救會長致中師父表示，縣府明知焚化爐預定地為石虎重要棲地，卻執意推動興建，違反避讓原則，且該地也是生態服務給付示範計畫的柴棺龜示範區，在此蓋焚化爐無異毀掉其生態棲地。監督施政聯盟執行長許心欣說，台中鴻禧太平高爾夫球場擴建案就因開發範圍附近有石虎等因素而遭環境部駁回環評，認定不予開發。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，由縣府自審的二階環評案含健康風險評估，不應僅以所謂嚴謹而無力充分把關的空污排放標準以及侷限於少數情境的科學模擬，來保證可能因為人謀不臧而產生的旦夕禍害、或因為天災地變而產生的不測風雲，因預定場址所屬的特定農業區與鄰近的河川地與八卦台地，以及其上的優質農作茶產、脆弱生態與優質水源，無法承受這樣的不確定風險。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民強調，空氣污染防制法規定，空氣污染防制計畫擬訂，應邀鄰近縣市參加，為何縣府力推名間焚化爐開發案卻未這樣做，難道認為未來蓋好的焚化爐所排放的廢氣、廢水和飛灰都不會影響鄰近彰化、雲林鄉鎮的環境和居民的生命與健康？

南投縣政府6日下午在名間鄉新民村舉辦焚化爐興建案二階環評說明會。（名間鄉反焚化爐自救會提供）

