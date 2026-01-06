為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    脫單必學！猜蘋果+AI助攻 關鍵「這句話」告白成功

    2026/01/06 17:04 即時新聞／綜合報導
    網友附上自己成功告白的截圖。（圖片擷取自threads/@wu_hua0406）

    告白方式百百種，現在連水果都能成為愛情助攻。近日有網友在社群平台分享一段有趣的告白經驗，透露自己鼓起勇氣向心儀對象告白時，結合AI生成圖片，試驗出一套獨特的「告白法」，成功為自己牽線，也在網路吸引萬人瀏覽。

    根據網友截圖畫面，原本只是單純傳送一張「蘋果」圖片，並請對方猜是什麼水果，當對方回覆後，話鋒一轉，再加上一句「猜對我們就在一起」，讓整段對話充滿曖昧與期待，最後，也是最關鍵的一步，則是透過AI生成圖片，將蘋果剖開後的內部設計成對方所回答的答案，並自行宣布，兩人正式交往的第一天。

    該貼文曝光後，迅速吸引萬人按讚與分享，不少人網民看完直呼「高招，我要學起來」、「我怎麼看都是他想要拒絕，而你讓他沒辦法拒絕」、「感謝脆友支援」，也有許多網友紛紛表示想要跟風嘗試。

    隨著AI逐漸走入大眾生活，從修圖、創作到情感表達，使用方式也越來越多元，這次網友的搞笑告白法，不僅趣味十足，肯定也讓對方留下難忘又深刻的回憶了！

    圖
    圖
