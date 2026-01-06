金色三麥啤酒在日定價比國內便宜引發炎上！ 執行長回應 網不買單

金色三麥蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而在台售價卻是125元，引發網路炎上。（圖擷自Threads @ceosunmai）

台灣知名釀酒品牌「SUNMAI金色三麥」招牌蜂蜜啤酒，日前順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架，執行長葉冠廷在Threads上分享上架喜悅，不料卻被發現，在日本的販售單價竟比台灣便宜，引發網友炎上；對此，葉冠廷親上火線回應。

「SUNMAI金色三麥」執行長葉冠廷4日在Threads分享產品在日本伊勢丹上架的影片與照片，並在串文中寫道「能在日本伊勢丹上架，這份驕傲，屬於台灣。」不過被立刻被發現蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而在台售價卻是125元，引發網路炎上，網友紛紛痛批把自家人當盤子。

對此，葉冠廷回應：「我理解大家會有這樣的感覺，也謝謝願意提出來討論。實際上，日本近年日幣相對台幣偏弱，價格在換算後，容易讓人誤以為『看起來比較便宜』。在稅制上，也需要釐清一點：啤酒出口不用繳酒稅，但是在台灣販售，則是依台灣法規繳納菸酒稅與相關稅負。」

葉冠廷指出，「另外，不同市場、不同通路（百貨、專櫃、促銷檔期），本來就會有各自的定價與行銷策略，這是所有國際品牌都會面對的難題。對我們來說，不論在哪個市場，最重要的始終只有一件事：把台灣釀造的品質做好，讓更多人認識它、願意選擇它。我們非常珍惜台灣這片土地對金色三麥的長期支持。未來，我們會更專注用最優質的台灣精釀回報大家的監督。再次感謝大家的指教。」

不過相關解釋網友並不買單，紛紛留言表示「你這篇文章有請公關部門看過嗎？我感覺你就是在說 各位盤子就乖乖買吧」、「了解了，以後去日本再喝就好，在台灣先不用」、「會說『出口稅』，就是偷換概念拉，模糊視聽」、「本土企業殺本土消費者 很意外嗎？」

有網友直指，台灣稅後賣125元（台幣，下亦同）、日本稅後賣108元；台灣稅前是110元、日本稅前約是97元，請問為什麼包含運費之後在國外比台灣便宜？

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

