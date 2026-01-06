藍白卡總預算 南市議員憂TPASS先倒、弱勢先痛

藍白聯手卡關總預算，南市多位議員今日批評已讓民生政策成為政治對抗下的犧牲品。（記者洪瑞琴攝）

中央政府115年度總預算至今仍未完成審議，已直接衝擊攸關通勤族權益的TPASS定期票補助。南市政府僅能先以結餘款短暫墊付，預估最多再支撐1個月。多位台南市議員今（6）日痛批，藍白聯手卡關總預算，已讓民生政策成為政治對抗下的犧牲品。

市議員李宗霖指出，TPASS原本就是為減輕上班族、學生與弱勢族群通勤負擔的重要政策，但在藍白杯葛中央總預算後，卻成為第一批受害者。對許多家庭而言，交通費僅次於房租與伙食，是無法迴避的固定支出，TPASS正是政府協助民眾「撐住生活」的重要防線，如今卻被藍白親手拆毀。

李宗霖警告，TPASS的困境絕非個案，而是全面性災難的前奏。目前高達3000億元的新興、新增計畫預算遭到卡關，未來包括災害防救、長照服務、生育補助差額等社會福利政策，都可能面臨「政策還在、預算消失」的荒謬處境，導致國家治理空轉。他也強調，台南去年歷經極端氣候考驗，防災與治水預算本應持續強化，如今卻同樣遭到卡關，等同實質提高淹水與災損風險，是極不負責任的政治操作。

李宗霖直言：「藍白在國會搗亂，卻要全民買單。」市府先行墊付TPASS經費，是為了守住市民基本生活權益，但絕不可能成為常態，最終受害的仍是最沒有退路的弱勢族群。

市議員朱正軒也指出，TPASS、教育環境改善、偏鄉教育與教師權益相關經費，都是不能中斷、也不該被犧牲的基本公共政策。他直言，藍白選前高喊民生與改革，選後卻讓預算停擺、民怨四起，呼籲在野黨停止政治對抗，儘速讓總預算付委審查。

朱正軒表示，TPASS是中央與地方合作的重要交通政策，台南目前推動6種方案，每年票差補助約3.6億元，其中約3億元仰賴中央補助，一旦預算無法如期撥付，首當其衝的將是基層公共運輸業者，以及每日通勤的上班族、學生與弱勢族群。

