死者才穿？ 她天冷睡覺穿襪慘遭阿嬤臭罵 中醫給解答

根據中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團今（6）日南下，全台多地受到輻射，氣溫逐漸下降，如何在寒冬保暖也成為台灣社群熱門話題。一名女網友回憶，她小時候只要在天冷穿襪子睡覺，就會被阿嬤責罵，聲稱只有「死者」才會這樣穿，讓她對此百思不得其解，該文一出，立即掀起大批網友議論。

據了解，該名女網友日前在社群平台Threads發文提到，最近天氣變得越來越冷，讓她好奇大家是否會為了腳部保暖，在睡覺時「穿上襪子」，而她之所以有這個疑惑，是因為她在小時候被家中阿嬤禁止穿襪子睡覺，只要被發現這樣做，就會遭阿嬤臭罵一頓，阿嬤還強調只有「要走的人（生重病）」，才會躺在床上穿襪子。

該文引發不少網友共鳴，「我家是不能在客廳沙發睡覺，會被罵」、「我父母都是這麽說：要走的人，睡覺才穿襪子，我父母是雲嘉地區人」、「真的，長輩告訴我要死的人才穿襪子睡覺，我整個嚇到，現在穿了都睡不好，不習慣穿了」、「有聽阿嬤講過，所以我以前都不敢穿襪子睡覺，直到快冷死的那天，穿襪子睡覺後……舒服死了」。

也有人直言，比起傳統忌諱，他們更在意自己的身體健康，「我每天穿耶，幾乎都沒感冒」、「不要跟自己身體過不去，受苦的是自己」、「照穿不誤啊，為了習俗不穿才真的會冷死」、「跟阿嬤說過世的人穿的是白色，我都穿蠟筆小新的」、「會穿，但是腳熱了就要把襪子脫掉，不然感覺好像一股氣出不去，睡不好」、「我從小一定要穿襪子睡覺，不然一定半夜抽筋到哭醒，我現在40歲了一切安好」。

關於是否能在睡覺時穿襪子？台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮曾在臉書粉專「樓中亮中醫博士」發文科普，穿襪入睡其實與個人體質有關，如果屬於體質偏虛寒、手腳容易冰冷凍傷的民眾，睡覺時穿襪子有助於保暖，能減少夜間受寒不適，對提升睡眠品質有正面幫助；但若是天生手腳發燙、容易出汗的民眾，就比較不適合這樣做。

