鼓勵青年創業 雲林最高補助300萬元

大埤鄉青年張家銘返鄉種水稻及創業。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府2026青年創業補助金即日起至2月26日受理申請，微創型補助最高50萬元、專案型300萬元。今（6）日舉辦宣傳說明會，創業輔導名師余瑞銘指出，創業是條不歸路，但不是產品好、技術好就能創業成功，能力要跑在野心前面，包括客戶群要設定好、維運管理、行銷都要做好。

今天宣傳會現場也邀集利用青年創業補助金成功創業的青年設攤展示成果及經驗分享，雲林縣長張麗善表示，雲林是高齡化縣市，為讓更多年輕人留下來或返鄉，透過陪伴、協助青年創業，感謝允能風力發電投入創業基金補助。

張麗善說，縣府也與雲林科技大學合作，以「陪伴式、保母式」的方式輔導，從理財觀念、營運管理、行銷策略到品牌建立，提供系統性的專業訓練，還透過成功創業名人的實務經驗分享，協助青年少走冤枉路。

縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠指出，縣府青年創業補助從2022年至2025年成功協助超過40名青年創業成功，成功率逾9成，今年放寬申請資格，公司成立放寬至5年，並開辦「創業技能實體課程」共計32小時課程，提醒創業盲點及結合時下AI行銷運用等，創業課程將在1月17日開課，歡迎有創業想法的青年踴躍報名。

31歲張家銘原為軍人，選擇退役回大埤鄉種水稻，進一步再創業自創品牌「福運稻」，販售自家生產米及米相關加工商品；27歲青農陳奕賢因為家裡長輩年紀大選擇返鄉務農，透過創業基金引進自動化機械及資材包裝室，提升農產品競爭力與市場價值。

勞青處說，縣府將於1月16日在虎尾、20日在北港、26日在斗六，舉辦青創補助金說明會，讓民眾能快速瞭解補助金申請方式及規定，也歡迎上「雲青有GO站」查詢相關資訊。

