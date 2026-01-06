為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少子化險被「團滅」雲林飛沙國小龍鳳獅隊逆襲奪5項特優 更拿「冠中冠」

    2026/01/06 15:02 記者李文德／雲林報導
    險遭團滅的飛沙國小龍鳳獅隊獲得114學年度全國民俗運動匯演競賽5項特優，更睽違五年得到金質獎殊榮，全校師生同慶。（記者李文德攝）

    雲林四湖飛沙國小龍鳳獅隊成軍13年，是全國各競賽常勝軍，但少子化影響下，114學年度全校僅剩19人，隊伍一度面臨「團滅」危機，經集訓找尋學生順利補齊，日前在運動部舉辦的全國民俗運動匯演競賽獲得5項特優，更睽違5年在「多獅男女混合組」菁英賽獲金質獎成為「冠中冠」，全校師生同慶。

    校長朱俊達指出，龍鳳獅隊2013年成立，由無形文化資產龍鳳獅陣保存者吳登興指導，除了常在縣級比賽嶄露頭角外，更是中華盃、全國各級學校民俗體育競賽的常勝軍，2020年參加全國民俗體育競賽，榮獲臺灣獅男女混合多獅組等七項冠軍，更是打進菁英賽再一座冠軍獎盃，刷新隊史紀錄。

    吳登興指出，隨著少子化浪潮影響下，隔年開始雖是持續得到冠軍殊榮，但因成團人數少，考量學生體力便無機會打進菁英賽。他坦言，從一開始成軍之初，學校上有百餘人，僅需六年級學生就成團，不過近年學生數越來越少，到114學年度僅剩19人，連中低年級學生都加入，幾乎全校都參與。

    吳登興說，去年暑假因六年級畢業後，最低16人限制的龍鳳獅隊還缺兩名獅頭手，一度面臨「團滅」危機，經過暑假集訓後，發現剛升三年級的學生吳宇晏、吳振緯獅頭身形、身法跟上學長姐腳步，因此順利讓龍鳳獅隊順利補齊。

    朱俊達表示，有賴當地活動時常邀請學生表演，小朋友也勤於練習，因此讓學童們不怯場，本學年度全國民俗運動匯演競賽獲得台灣獅瑞獸混合組等五項比賽特優，甚至在「多獅男女混合組」打進菁英賽，獲得金質獎成為「冠中冠」，對於全體師生是令人振奮的好消息，感謝教練

    、教職員及學生的努力。

    吳宇晏、吳振緯表示，能夠和學長姐一起榮獲佳績於有榮焉，現在對於翻滾等動作還不熟練，會持續精進；高年級學生郭襄鄅、黃凱信、翁宏德表示，操弄獅頭從板凳上側翻下來，花費好幾個月才克服恐懼，看到奪冠了一切辛苦總算沒白練。

