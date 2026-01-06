寒冬送暖 慶福基金會捐8200件保暖氈助苗栗弱勢度寒冬

慶福基金會董事長蘇慶福（左3）捐贈8200件保暖氈給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦（左2）代表接受。（苗栗縣政府提供）

財團法人慶福社會福利慈善事業基金會，今（6）日捐贈8200件保暖氈給苗栗縣政府，由縣長鍾東錦代表接受，隨即由社工和村里長發送到獨居老人及弱勢家庭手中，協助弱勢族群保暖度寒冬。縣長鍾東錦頒狀感謝基金會寒冬送暖，更樂見將關懷對象從低收入戶逐步擴及中低收入戶和慈善機構。

慶福慈善基金會 6 年前開始與苗縣府攜手合作，長期捐助各項民生與季節性物資，包含冬季的保暖衣物和毛氈、夏季的涼感機能衣和涼感袖套，提供縣內邊緣戶、獨居老人、身心障礙者、脆弱家庭及緊急庇護中心等對象，中元節期間另發放白米溫飽弱勢，為社福挹注一股強大能量。

慶福基金會董事長蘇慶福表示，近10年來捐贈各縣市社福物資已逾3億元，本身是從事布料生產，向來與多家知名品牌有密切合作，捐贈出來的物資絕對是高品質、低成本。儘管基金會創始是借貸3000萬成立，但企業營運狀況頗佳，為迎接公司50週年慶到來，他決定將盈餘留下應分配給員工的獎金之外，其餘百分之百挹注到社會公益，照顧鳏、寡、孤、獨等弱勢族群。

鍾東錦感謝基金會捐贈這批柔軟保暖的毛氈，提供弱勢族群抗寒保暖，以實際行動拋磚引玉，鍾並取得蘇慶福承諾，明年加碼提供涼爽袖套給18鄉鎮市公所清潔隊員，讓他們工作時更舒適。

