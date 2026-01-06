TPASS月底斷炊！ 交通部公路局：北北基桃是重災區

藍白拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台通勤族。（資料照）

國民黨、民眾黨拒審今年總預算，行政院通勤月票TPASS的預算無法通過、影響全台通勤族。交通部公路局局長林福山今天（6日）表示，預計到本月底之前的餘額就會用罄，若預算遲不通過、各區要繼續使用TPASS，得由各縣市政府和交通業者自行墊付。

TPASS政策自2023年7月上路，減輕通勤族負擔、鼓勵民眾使用大眾運輸工具，當時以疫後特別條例支應。目前每月約100萬人次購買，依照區域不同，有基北北桃生活圈、桃竹竹苗生活圈、中彰投苗生活圈、南高屏生活圈、北宜生活圈、大嘉義生活圈、花蓮、台東、雲林、澎湖等。

請繼續往下閱讀...

林福山指出，使用量最大的是基北北桃生活圈，月票價格1200元，每月使用量超過總量的一半。他指出，之前的預算支應到去年12月31日，今年起回歸常態公務預算，屬於新的預算案，不能沿用去年的預算，若總預算案未通過，就不能支應。

林福山表示，若各縣市要在總預算案沒通過前，持續支應各縣市的民眾使用TPASS，可以由縣市政府自行編列預算支應，也希望立法院盡快審總預算案，避免影響全台通勤族。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法