NASA科研飛機3度飛越高屏 揭示空污來源為「工業和交通」

環境部與美國太空總署（NASA）合作，在2024年透過NASA科研飛機蒐集台灣西部上空的空品數據，了解南部空污成因。環境部表示，研究指出，高屏的污染來源為工業與交通複合的型態，觀測垂直200至800公尺高度仍有車輛排放揮發性有機物（VOCs）的特徵，另也須留意境外污染帶來的疊加影響。

環境部於今日舉辦「七海計畫暨雲嘉南高屏3D空品計畫說明會」，並指出，台灣冬、春季受東北季風影響，境外污染易隨氣流移入，同時，因高屏地區西側海陸風、山谷風與地形環流交會，污染物不易擴散，導致累積等，使得傳統地面監測難以完全掌握的污染型態。

中央大學大氣系教授王聖翔表示，環境部與美國太空總署（NASA）合作「七海計畫」高屏3D空品實驗，於2024年2月15日、2月28日及3月13日執行DC8及GIII飛機3度航行任務，並結合地面測站、光達、風光達量測及手動採樣分析、無人機採樣、探空氣球監測完成實驗，解析當地空氣污染成因。

王聖翔表示，研究指出，高屏的污染來源為工業與交通複合的型態，200至800公尺高空上仍有「交通排放揮發性有機物（VOCs）」的特徵，另也須留意境外污染帶來的疊加影響。

大氣司大氣監測預報科長游智淵指出，從一般2D空品監測擴展到3D大氣環境觀測發現，不同高度的污染物濃度變化隨氣象條件改變而有所不同，發現高污染事件時，垂直高度200至800公尺污染物濃度與地面相當，甚至更高；且在高污染事件日中，垂直擴散條件轉差，會使得不同高度的污染物混和不均勻，與固定及移動等污染排放及累積有關。

游智淵強調，空品影響範圍並不是只影響一個區域，此次擴大到雲嘉南地區也觀測到跨區域的影響，除了過去熟知的工業污染源外，交通污染也會影響到不同高度，未來將聚焦於如何降低民生污染源上。

中央大學化學系教授王家麟指出，林園工業區無論地面光化資料和高空無人機資料均顯示交通與石化排放明顯，去年3次監測則著重於雲嘉南多地點VOC排放特徵，大部分無人機採樣資料均顯示顯著交通排放特徵，而出現明顯高值則很可能是工業排放煙流。

長榮大學綠能及環境資源學系系主任建議，各縣市應深入了解⾃⾝獨特的先天地理與氣候條件，如環境風場與地形效應的相互作⽤會決定區域空品，且不同行政區發生污染事件的天氣型態不同，縣市政府須針對這些典型好發污染的天氣型態，建立專屬的預警與應變機制。

賴信志說，當地⾯邊界層偏低時，⾼濃度污染物可能會被壓縮在極低空，造成嚴重的地⾯空污，因此精準治理不能僅看地⾯監測，應強調⼤氣垂直結構的重要性。

