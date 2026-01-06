韓國進品7款嬰幼海苔爆食安 南市衛生局擴大稽查

韓國嬰幼兒海苔重金屬超標，南市衛生局立即啟動查核。（南市衛生局提供）

韓國進口之嬰幼兒海苔食品爆出有7款產品重金屬超標，南市衛生局5日會同消保官，前往各大通路商門市進行實地查核。此次共查核7家門市，其中有2家門市現場分別陳列有「貝兒純淨海苔」及「ibobomi 無調味海苔片」，外包裝均未明確標示為嬰幼兒食品，經抽樣後將移請輸入業者所在地的衛生局協助釐清。

衛生局說明，海苔屬於藻類食品，依食品中污染物質及毒素衛生標準規定，「藻類」類別之重金屬限量標準為鉛1.0mg/kg以下、鎘1.0mg/kg以下。另依「嬰幼兒食品」之定義，凡產品外包裝、標示、宣傳或廣告內容，使不特定消費者認知該產品可供3歲以下嬰幼兒食用者，即屬嬰幼兒食品；若外包裝未有明確標示，則視為一般食品，適用之衛生標準亦有所不同。

請繼續往下閱讀...

因嬰幼兒對重金屬等污染物之耐受度較低，若長期或過量食用不符合規定之食品，恐增加健康風險。為保障嬰幼兒飲食安全，衛生局局長李翠鳳呼籲，家長在選購及提供嬰幼兒食品時，應特別留意下列事項：1.選購食品時，應確認產品標示完整，並優先選擇符合嬰幼兒食品相關規定之產品。2.避免讓嬰幼兒長期或大量食用單一海藻類食品，飲食應多元且均衡。3.留意衛生機關發布之食品安全抽驗結果及產品回收資訊，若發現不合格產品，應立即停止食用。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法