    AI人才年會銜接高教與產業 首邀大學參與展現課程模組

    2026/01/06 14:59 記者楊綿傑／台北報導
    今年「AI人才年會暨AI職涯博覽會」即將登場，首次邀請東吳大學巨量資料管理學院暨資料科學系參與，透過相關課程模組、特色教學設計及職涯導向培育方案的展示，促進學校、學生與企業之間的實質對話與媒合。

    此次展會呼應全球AI浪潮與新世代職涯變革，以「產業趨勢×科技教育×跨領域人才」3大主題為核心，全面聚焦AI技術發展、教育轉型及跨域合作的未來樣貌，為企業與人才提供觀察產業新局勢、探索AI時代職涯新機會的最佳平台。

    東吳大學表示，巨量資料管理學院將於博覽會中設置專屬展區，完整呈現資料科學與AI相關課程模組、特色教學設計及職涯導向培育方案，並安排互動交流環節，讓參加者能親身體驗AI科技趨勢，深入了解未來職場所需之關鍵技能，促進學生與企業之間的實質對話與媒合。

    東吳大學也提到，此次參展不僅象徵學界對AI人才培育趨勢的高度重視，也凸顯學校在「以職涯為導向的AI與資料科學教育」的布局，同時展現高等教育直接走入AI職涯場域、與產業對話的行動力，具體展現高教在AI教育與跨域人才養成上的長期投入與實踐成果。

