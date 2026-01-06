為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三重商工啟用「AI 5.0人機協作育才中心」 空間設計具體化職人精神

    2026/01/06 14:27 記者黃子暘／新北報導
    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    人工智慧（AI）改變產業，也改變教學方針。新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地，教育局長張明文指出，此基地兼具教學與機能特色，是榮獲「2025 TID台灣室內設計大獎評審團特別獎首獎」及日本GOOD DESIGN大獎肯定的實習工場；市府持續透過「雙美未計畫」，預計2030年投入1億元經費，持續強化技高實習與課程發展，深化產官學研合作，回應產業實際需求。

    三重商工校長李立泰表示，育才中心設計融合現代工業美學與AI應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組。

    機械科三年級學生黃盈蓁分享，走進中心就像踏入未來工廠，能實際操作AI與智慧機械，學習更有真實感，對AI協作領域也更有興趣。

    負責改造的設計師方俊傑說，團盼翻轉社會對技職與傳產的刻板印象，從實習環境出發，讓學生「一踏進來就感覺專業」，了解所學的價值、建立自信，並透過空間營造讓職人精神具體化，引導學生對空間、設備、工具與創作尊重、了解。

    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播