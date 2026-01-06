三重商工啟用「AI 5.0人機協作育才中心」 空間設計具體化職人精神

新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地。（新北市教育局提供）

人工智慧（AI）改變產業，也改變教學方針。新北市立三重商工今（6）日啟用「AI 5.0人機協作育才中心」，以AI結合智慧製造打造教育創新基地，教育局長張明文指出，此基地兼具教學與機能特色，是榮獲「2025 TID台灣室內設計大獎評審團特別獎首獎」及日本GOOD DESIGN大獎肯定的實習工場；市府持續透過「雙美未計畫」，預計2030年投入1億元經費，持續強化技高實習與課程發展，深化產官學研合作，回應產業實際需求。

三重商工校長李立泰表示，育才中心設計融合現代工業美學與AI應用，規劃智慧機械協作、物聯網控制及創新設計思維等學習模組。

機械科三年級學生黃盈蓁分享，走進中心就像踏入未來工廠，能實際操作AI與智慧機械，學習更有真實感，對AI協作領域也更有興趣。

負責改造的設計師方俊傑說，團盼翻轉社會對技職與傳產的刻板印象，從實習環境出發，讓學生「一踏進來就感覺專業」，了解所學的價值、建立自信，並透過空間營造讓職人精神具體化，引導學生對空間、設備、工具與創作尊重、了解。

