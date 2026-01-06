搭Uber遇性騷擾怒給一星 謝知橋：理解為何很多人不敢吭聲

作家謝知橋分享搭Uber碰到的言語性騷擾，第一次給Uber司機1顆星；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

許多人出行會選擇搭Uber代步，搭乘完通常會給司機5星，不過作家謝知橋遇到了言語性騷擾，怒給1星，但由於搭車是從捷運站到朋友家，怕給朋友帶來困擾，因此沒有選擇報警或提告，也理解為什麼很多人被性騷擾之後不敢吭聲。

謝知橋在個人臉書分享這段搭車經歷，因為他在Uber的帳號使用的是舊名字蔚儒，才上車，司機就開始念他的名字，或許把噁心當幽默，詢問他「蔚儒蔚儒，所以你媽有餵你母乳嗎？」讓他覺得非常不舒服，人生第一次給了Uber司機1顆星。

請繼續往下閱讀...

網友無一不覺得噁心，有網友留言「還好你是男的，女生面對更多這種騷擾」，謝知橋回覆「光是知道很多女生出去玩，要離開現場才敢發限動就覺得好可憐」。甚至有人猜測「說不定司機本來也以為謝知橋是女性，看到是男的但捨不得放棄這個梗，才趕快改說詞」，直言「若是女性搭車恐怕直接變成主詞」，更有人推測該司機有可能是騷擾女乘客慣犯，看到是男乘客才改口。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法