    搭Uber遇性騷擾怒給一星 謝知橋：理解為何很多人不敢吭聲

    2026/01/06 15:32 即時新聞／綜合報導
    作家謝知橋分享搭Uber碰到的言語性騷擾，第一次給Uber司機1顆星；示意圖，圖與新聞事件無關。（彭博社資料照）

    許多人出行會選擇搭Uber代步，搭乘完通常會給司機5星，不過作家謝知橋遇到了言語性騷擾，怒給1星，但由於搭車是從捷運站到朋友家，怕給朋友帶來困擾，因此沒有選擇報警或提告，也理解為什麼很多人被性騷擾之後不敢吭聲。

    謝知橋在個人臉書分享這段搭車經歷，因為他在Uber的帳號使用的是舊名字蔚儒，才上車，司機就開始念他的名字，或許把噁心當幽默，詢問他「蔚儒蔚儒，所以你媽有餵你母乳嗎？」讓他覺得非常不舒服，人生第一次給了Uber司機1顆星。

    網友無一不覺得噁心，有網友留言「還好你是男的，女生面對更多這種騷擾」，謝知橋回覆「光是知道很多女生出去玩，要離開現場才敢發限動就覺得好可憐」。甚至有人猜測「說不定司機本來也以為謝知橋是女性，看到是男的但捨不得放棄這個梗，才趕快改說詞」，直言「若是女性搭車恐怕直接變成主詞」，更有人推測該司機有可能是騷擾女乘客慣犯，看到是男乘客才改口。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

