強化境外生華語助留才 台師大推多元學習輔導措施

華語讀書會以小組討論與引導閱讀方式進行，協助具備 B1 程度之境外學生強化閱讀理解與口語表達能力。（圖由台師大提供）

因應政府推動高等教育國際化與延攬國際人才政策，台師大整合校內跨處室資源，系統性推動多元華語學習與輔導措施，去年下半年4個月累計提供超過400人次參與。校方表示，將持續依境外生需求滾動調整課程內容與輔導形式，深化華語學習與生活、學業及職涯發展之連結，協助境外生更快融入校園生活，並為未來在台升學與就業鋪路。

台師大說明，透過整合教務處、國際事務處、華語文教學系與國語教學中心等單位，建構分級且具銜接性的華語輔導體系，並結合生活應用與職涯，如國際事務處透過華語輔導系統提供188人次輔導，並辦理境外生中文輔導課程，吸引47名學生參與；華語文教學系一對一華語輔導服務涵蓋127名學生；教務處開設的基礎華語課程有63名學生修習，華語讀書會亦吸引52名學生報名。

課程規劃方面，依華語能力設計循序漸進的分級學習路徑。基礎階段以「基礎華語」課程為核心，對象為華語文能力測驗（TOCFL）A1–A2程度學生，助建立日常溝通基礎；進階階段則透過「華語讀書會」，提供B1-B2程度學生強化閱讀與表達能力。語言能力較成熟者，學校亦開設「中文思辨與表達」課程，助學生理解文本的同時，也培養分析、思辨與學術閱讀能力。

配合境外學生未來留台發展需求，國際事務處另開設「生活與職場應用華語」輔導課程，依學生程度規劃初級班與考前衝刺班，教學內容除涵蓋飲食、交通、就醫與校園生活等常見情境外，亦逐步導入履歷撰寫、自我介紹、職場溝通與面試應對等職涯相關語言訓練，引導學生將華語學習與未來就業市場接軌。

來自菲律賓、就讀全球經營與策略研究所碩二的Christian Sasot Villena表示，課程中學習到許多課本較少著墨，卻在台生活中相當實用的表達方式，例如點餐與日常生活用語，讓他在台生活更加便利，也更有信心使用中文溝通。印尼籍資訊工程學系大一新生卓俊毅則分享，課程涵蓋的履歷撰寫與就醫流程等內容，對境外學生未來在台生活與發展極具實用價值。

基礎華語課程由張金祝老師與陳家妮老師授課，協助境外新生從基礎發音與日常溝通入門，逐步建立華語學習基礎。（圖由台師大提供）

