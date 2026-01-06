日式老屋活化 東勢「昭和屋」展示地籍史兼社區空間

地政局東勢地政所將「昭和屋」兼具展示及社區共用空間。（市府提供）

台中市地政局東勢地政事務所日前接管一棟昭和時期興建的日式老屋，經重新整理後以「昭和屋」為名，打造兼具「地籍圖重測歷程回顧展示」與「社區交流共用空間」的複合式公共場域，已正式對外開放。

地政局長曾國鈞表示，自2022年以來，市府為釐清土地邊界維護市民產權，致力投注於各區的地籍圖重測、非都市計畫區圖解數化地籍圖整合、圖根點佈建。

其中，東勢地政事務所整合歷年整理的成果，進而利用接管的百年老屋空間，展示歷年來辦理的過程、成果與珍貴紀錄，並陳列各年代使用過的專業測量儀器，包括經緯儀、水準儀及近年導入的數位測繪設備，凸顯從傳統到現代的技術演進。

曾國鈞便表示，「昭和屋」就是將日式老屋重新整理，已正式成為社區共用活動空間，未來屋內和室、小型討論間以及戶外禾埕亦將提供社區團體作為沙龍與活動休憩、小孩玩耍的場域，促進居民交流連結。

東勢地政事務所表示，期盼透過昭和屋的啟用，使民眾更認識地政業務的價值，同時提供社區更友善的公共空間，持續推動地方文化再生與公共服務的深度連結。

