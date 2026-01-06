住到蟻窩！ 訂到噁爛房留差評 業主竟嗆：該把你趕出去

房內多處有螞蟻走動痕跡。（圖片由網友提供）

一名網友近日在網上分享，自己跨年夜與好友相約台南，沒料到，在訂房網站上預訂的家庭式民宿，睡一覺醒來，家具竟爬滿密密麻麻的螞蟻，如同住進「蟻窩」般，聯繫業者後，竟還遭其反嗆，立即引起網友討論。

根據網友貼文分享，她與兩名好友相約台南跨年，在訂房網站上預約12月31日至1月2日的日期，當時，原po雖有在桌上發現一兩隻螞蟻，但因數量不多且無發現其他異常狀況，便安然入睡，隔日醒來，才發現房間內的螞蟻早已爬滿桌子、包包、行李袋，甚至連衣物都遭殃，更慘的是，原po對螞蟻有過敏反應，受影響後，渾身感到搔癢難耐，好在當下有應急藥物能先緩解症狀。

隨後，原po立刻聯繫業者，卻遭業者回覆「這間房間很少出現螞蟻，有可能是最近幾日連續地震的關係」、「您現在退房，第二晚房費全退，補償300元清潔費；今天續住，明晚退房，補償600元清潔費」，然而，業者的超瞎回應，讓原po表示不買單。

沒想到，退宿後房客給出真實評價，並留言房內螞蟻問題嚴重，卻反遭業者反嗆「如果說有什麼問題，就是你提出問題的時候，我就該把你趕出去才對」，與先前溝通時的良好態度形成強烈對比。

事件一出，立即引發網友們集體討論跟批評，也再次將國內旅宿業的衛生安全、是否合法登記等相關問題點出，不過，該名網友大概也沒料到，原本應是歡慶同樂的跨年夜，竟變成難忘的驚魂夜。

業者給予原po的回應。（圖片由網友提供）

房客留下評論後，遭業者反嗆。（圖片由網友提供）

