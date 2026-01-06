桃園中壢復興路人本環境改善計畫啟動 8月間可完工落實無障礙通行

「中壢區復興路人本環境改善計畫」完工模擬示意圖。（桃園市政府提供）

桃園市政府都市發展局推動「中壢區復興路人本環境改善計畫」，工程範圍從台鐵中壢站前的復興路、中正路口起，到復興路與中美路口止，其中路幅30公尺寬的路段，將打造左右各約10公尺寬的人行道空間，路幅較窄路段也會改造路面平整度，預計8月間可完成，盼落實無障礙通行。

復興路是中壢市區重要的交通、商業軸線，都發局規劃「中壢區復興路人本環境改善計畫」，目的是整理復興路人行空間，以打造人本友善安全空間，盼透過點、線、面全面整合，連結中壢國小通學廊道、中平商圈市集、中正公園休憩綠地等，帶動舊市區發展、創造新商業都會活動空間，預計下週起動工、8月間可完成。

工程範圍為復興路的中正路到中美路間路段，工程內容包括拓寬人行空間、增加景觀綠意、街道座椅與照明，都發局表示，復興路的中山路以北路段，路幅有30公尺寬，將打造左右各約10公尺寬的人行道空間並結合自行車道；復興路的中山路以南到中正路間路段，屬中平商圈，早年開發、路幅有限，將著重於改造路面平整度。

工程將採取分段施作，將周邊店家、居民受到的影響降至最低，都發局期許，8月間完工後，復興路的中正路到中美路間路段沿線都增加綠樹遮蔭、景觀休息區，可配合明年度的台灣設計展供作民眾串聯舊城區的散步動線，而好的步行環境，能讓更多民眾有意願走回商圈，持續帶動周邊發展。

