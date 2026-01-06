為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5坪佛堂大愛心 佛寶山天德宮連14年送千份年菜助弱勢

    2026/01/06 13:50 記者林宜樟／嘉義報導
    佛寶山天德宮連續14年舉辦發年菜公益活動。（記者林宜樟攝）

    佛寶山天德宮連續14年舉辦發年菜公益活動。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣番路鄉佛寶山天德宮創立14年，佛堂空間僅5坪大，卻匯集眾人愛心，已連14年捐贈年菜給嘉義縣市的弱勢民眾過寒冬；今年的千份年菜捐贈公益行動今天一早在番路鄉公所啟動，廷蓁上師與番路鄉長蕭博勝一同發放年菜、物資及白米給弱勢鄉親，鄉親感謝佛寶山天德宮的年菜，溫暖他們的心。

    佛寶山天德宮捐贈年菜第一站在番路鄉，由鄉公所協助，創辦人廷蓁上師及眾弟子發放物資，接著到竹崎鄉、梅山鄉，明天到大林鎮、水上鄉，並到嘉義市探訪弱勢家戶。

    廷蓁上師說，天德宮沒有華麗、金碧輝煌的殿堂，而是將愛心送到各地，佈施的人更有福，盼更多人能學習感恩與祝福，發放年菜與物資，希望能讓需要的家庭能獲得幫助，讓良善能循環，福慧在人間延續。

    廷蓁上師說，14年前決定發放年菜，一開始只有她與先生騎機車在嘉義縣市各處訪視，後來越來越多人加入，規模擴大，原本規劃在佛堂發放年菜，後來考量許多弱勢者身有病痛、行動不便，跨鄉鎮市領取距離太遠，若無交通工具難以到達，因此決定準備貨車、遊覽車，與眾弟子到各鄉鎮市發放。

    佛寶山天德宮長年做公益，在全台如彰化、嘉義、南投、花蓮、台中等縣市發放白米、物資給弱勢家庭、邊緣戶，去年也到花蓮縣光復鄉救災，用實際行動證明，佛堂空間雖然有限，但善念匯聚的力量，能夠溫暖弱勢的角落。

    佛寶山天德宮廷蓁上師與番路鄉長蕭博勝發放年菜與物資。（記者林宜樟攝）

    佛寶山天德宮廷蓁上師與番路鄉長蕭博勝發放年菜與物資。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播