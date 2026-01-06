5坪佛堂大愛心 佛寶山天德宮連14年送千份年菜助弱勢

佛寶山天德宮連續14年舉辦發年菜公益活動。（記者林宜樟攝）

嘉義縣番路鄉佛寶山天德宮創立14年，佛堂空間僅5坪大，卻匯集眾人愛心，已連14年捐贈年菜給嘉義縣市的弱勢民眾過寒冬；今年的千份年菜捐贈公益行動今天一早在番路鄉公所啟動，廷蓁上師與番路鄉長蕭博勝一同發放年菜、物資及白米給弱勢鄉親，鄉親感謝佛寶山天德宮的年菜，溫暖他們的心。

佛寶山天德宮捐贈年菜第一站在番路鄉，由鄉公所協助，創辦人廷蓁上師及眾弟子發放物資，接著到竹崎鄉、梅山鄉，明天到大林鎮、水上鄉，並到嘉義市探訪弱勢家戶。

廷蓁上師說，天德宮沒有華麗、金碧輝煌的殿堂，而是將愛心送到各地，佈施的人更有福，盼更多人能學習感恩與祝福，發放年菜與物資，希望能讓需要的家庭能獲得幫助，讓良善能循環，福慧在人間延續。

廷蓁上師說，14年前決定發放年菜，一開始只有她與先生騎機車在嘉義縣市各處訪視，後來越來越多人加入，規模擴大，原本規劃在佛堂發放年菜，後來考量許多弱勢者身有病痛、行動不便，跨鄉鎮市領取距離太遠，若無交通工具難以到達，因此決定準備貨車、遊覽車，與眾弟子到各鄉鎮市發放。

佛寶山天德宮長年做公益，在全台如彰化、嘉義、南投、花蓮、台中等縣市發放白米、物資給弱勢家庭、邊緣戶，去年也到花蓮縣光復鄉救災，用實際行動證明，佛堂空間雖然有限，但善念匯聚的力量，能夠溫暖弱勢的角落。

佛寶山天德宮廷蓁上師與番路鄉長蕭博勝發放年菜與物資。（記者林宜樟攝）

