為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    財劃法修正後苗栗爭補助建校舍 教育部：去年補助1.77億 未來應納地方預算

    2026/01/06 13:41 記者林曉雲／台北報導
    苗栗縣長鍾東錦指縣府爭取教育部補助教室和校舍工程「前途未卜」，教育部回應去年已補助1.77億，財劃法使地方政府相對財源充裕，建議納地方政府預算辦理。（資料照）

    苗栗縣長鍾東錦指縣府爭取教育部補助教室和校舍工程「前途未卜」，教育部回應去年已補助1.77億，財劃法使地方政府相對財源充裕，建議納地方政府預算辦理。（資料照）

    藍白惡修財劃法的影響陸續浮現。苗栗縣長鍾東錦指縣府爭取教育部補助頭份國中新建30間教室、文中3和文7校舍工程，因牽涉財劃法，導致多案「前途未卜」。教育部回應，教育部去年已全額補助1.77億元給苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，因應學生數成長需求，財劃法修正後今年地方政府財源相對充裕，國教本屬地方自治事項，建議納地方政府預算。

    教育部說明，教育部前經行政院核定推動「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」，已補助6個縣市辦理校舍新（增）建工程，總經費約41.05億，該計畫已於去年12月31日屆期，其中亦全額補助苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，補助經費約1.77億元，協助因應當地學生數成長之實際需求。

    教育部表示，依「地方制度法」規定，國民教育屬地方自治事項，地方政府可就轄內學校之設置、校舍修建及相關資源分配進行處理，今（2026）年度，配合財政收支劃分法修正發布，中央與地方間財政結構已有調整，地方政府整體財源相對充裕，有關新（增）建學校、校舍，建請地方政府依區域人口發展、學校量能及教育資源配置情形，通盤評估其必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。

    至於校舍興建完成後之教學設備需求，教育部表示，將視年度預算獲配情形，與地方政府合作，協助學校完善相關設備。

    苗栗縣頭份國中新建30間教室，以及文中3、文7校舍工程部分，苗栗縣府已依其整體財政規劃， 於前（2024）年10月23日以自籌經費959萬9871元完成文7新建教學大樓規劃設計發包，並於去年12月30日以自籌經費1797萬3890元，完成頭份國中新建教學大樓（第二期）工程規劃設計發包。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播