財劃法修正後苗栗爭補助建校舍 教育部：去年補助1.77億 未來應納地方預算

苗栗縣長鍾東錦指縣府爭取教育部補助教室和校舍工程「前途未卜」，教育部回應去年已補助1.77億，財劃法使地方政府相對財源充裕，建議納地方政府預算辦理。（資料照）

藍白惡修財劃法的影響陸續浮現。苗栗縣長鍾東錦指縣府爭取教育部補助頭份國中新建30間教室、文中3和文7校舍工程，因牽涉財劃法，導致多案「前途未卜」。教育部回應，教育部去年已全額補助1.77億元給苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，因應學生數成長需求，財劃法修正後今年地方政府財源相對充裕，國教本屬地方自治事項，建議納地方政府預算。

教育部說明，教育部前經行政院核定推動「新興人口成長區公立高級中等以下學校校舍新（增）建工程計畫」，已補助6個縣市辦理校舍新（增）建工程，總經費約41.05億，該計畫已於去年12月31日屆期，其中亦全額補助苗栗縣辦理頭份國中增建20間教室工程，補助經費約1.77億元，協助因應當地學生數成長之實際需求。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，依「地方制度法」規定，國民教育屬地方自治事項，地方政府可就轄內學校之設置、校舍修建及相關資源分配進行處理，今（2026）年度，配合財政收支劃分法修正發布，中央與地方間財政結構已有調整，地方政府整體財源相對充裕，有關新（增）建學校、校舍，建請地方政府依區域人口發展、學校量能及教育資源配置情形，通盤評估其必要性與可行性，並逐年納入地方預算辦理。

至於校舍興建完成後之教學設備需求，教育部表示，將視年度預算獲配情形，與地方政府合作，協助學校完善相關設備。

苗栗縣頭份國中新建30間教室，以及文中3、文7校舍工程部分，苗栗縣府已依其整體財政規劃， 於前（2024）年10月23日以自籌經費959萬9871元完成文7新建教學大樓規劃設計發包，並於去年12月30日以自籌經費1797萬3890元，完成頭份國中新建教學大樓（第二期）工程規劃設計發包。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法