新竹肉品市場推動國產羊肉溯源管理 評鑑獲特優

新竹肉品市場公司總經理詹皓智（左）把國產羊肉溯源管理績效特優的榮耀，獻給新竹縣長楊文科（右）。（記者黃美珠攝）

繼辦理國產豬肉溯源機制後，新竹肉品市場（股）公司去年開始增加辦理羊隻溯源管理，執行成效獲得「國產羊肉溯源制度評鑑」的特優，新竹肉品市場公司總經理詹皓智今天把這份榮耀，透過獻獎給縣長楊文科的方式，跟所有人分享。

縣府農業處漁牧科表示，新竹縣內共有24場養羊場，其中在養的乳羊有165頭，肉羊有1029頭，占全國約2%。

詹皓智說，新竹肉品市場配合中央畜產會政策，去年起增加羊隻溯源管理，是當前全國21處肉品市場中，有做羊隻溯源的19處肉品市場之一。整個肉品市場除是各肉品公平、公開的交易場所，也肩負執行包含：防疫檢疫、調節毛豬供需、促進共同運銷制度，以及豬肉、羊肉的溯源管理制度的食安責任，以此建立消費者對國產生鮮肉品的信心，並跟進口羊肉做好區隔市場，進而全面提升產業價值。

他說，全台灣羊隻飼養場共1319場，在養頭數是10萬8560頭，新竹縣24場、1194頭，雖僅占全台約2%，雖非羊肉的主要產地，但因也做了溯源機制，萬一真的不幸發生食安事件，這套國產羊肉溯源管理制度就能快速追溯問題源頭，有效降低業者和消費者的損失。

他提醒消費者，國產羊肉會有「國產羊肉溯源標示牌」，牌上有QR code供掃描。消費者可以掃出7碼溯源號碼，前2碼是屠宰場代號，後5碼是屠體溯源編號，以此就能掌握手上分切羊肉包含：羊隻供應人和屠宰場等的生產資訊。

