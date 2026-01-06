為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市營養午餐將全面免費 蔣萬安：減少家長經濟支出

    2026/01/06 13:28 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安今（６）天在市政會議宣布，北市營養午餐將全面免費。（本報資料照）

    台北市長蔣萬安今（6）天早上在市政會議中宣布，台北市營養午餐全面免費，希望藉此直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

    蔣萬安今天在市政會議指出，面對少子化的國安危機、高齡社會的轉型壓力，以及教育現場日趨複雜的挑戰，將推動營養午餐全面免費、教育革新三箭、敬老卡功能升級。

    蔣萬安指出，台北市去年成功推動生生喝鮮奶，今年要進一步升級為生生喝鮮奶3.0，涵蓋國中生，向下照顧到2歲幼兒，讓台北市2到15歲的孩子在關鍵發育期，都能獲得穩定優質的營養補給。

    他表示，鮮奶只是第一步，今年起要推動全市公私立國小、國中營養午餐全面免費，幫助每一個孩子，確保營養均衡，真正做到「營養午餐、午餐營養」，還能更進一步推動營養教育以及食農教育。此外，這更是平權的重要環節，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，過全面免費，能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，同時市府統一強化食材溯源與品質管控。

