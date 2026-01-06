農業部研發遊蕩犬捕捉智慧工具 不插電還可遠端操控

農業部研發智慧捕犬系統2.0，可不用插電且遠端操控。（農業部提供）

過去捕捉遊蕩犬都要靠人員長期蹲點，圍籬捕捉系統更要插電，在實務上費時又有電力供應等困擾，農業部補助工研院研發「遊蕩犬誘捕系統2.0」，圍籬捕捉系統改由電池供電，更結合AI影像辨識與遠端監控感測技術，用手機就可操作，有望提升遊蕩犬管理效率。

隨十二夜條款實施，針對遊蕩犬隻實施零撲殺政策，遊蕩犬隻造成農業損害外，還造成交通事故，甚至追咬長者幼童等不幸事故頻傳，過去為捕捉遊蕩犬都用插電式的圍籬器材，還要人員長期蹲守，麻煩又費工，農業部表示，新研發的，「遊蕩犬誘捕系統2.0」以快速拆裝、輕量化、適應地形高低差及運輸籠對接的創新結構為基礎，配合智慧感測與AIoT控制系統，透過低功耗運算設計，使設備能長期部署於戶外環境中，靜態待機時間可長達1週。

請繼續往下閱讀...

農業部動保司副司長陳中興進一步說明，該系統利用感測器與攝影模組偵測犬隻動態，結合AI 辨識技術，犬隻辨識準確度可達90%，除有效避免非目標物種干擾，也能提高捕捉效率與安全性，該系統可遠端控制圍籬閘門，關門延遲反應時間少於1.5秒，確保捕捉的即時與精準，更搭配出入庫管理系統，可記錄設備位置與使用狀態，將減少人力負擔，提升遊蕩犬隻管理效能並維護動物福祉。

陳中興表示，該系統之前曾在嘉義縣等上線測試，效果良好，目前會在地方政府推廣，但採購經費需由地方政府全額負擔，也強調該系統主要是協助降低第一線人力負擔、提升遊蕩犬管理效能的方法之一，遊蕩犬問題根本解方仍在「源頭管理」，呼籲飼主應確實辦理寵物登記、落實絕育、避免棄養或繁殖失控，並請地方政府持續推動執法與絕育補助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法