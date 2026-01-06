高雄大學建築系學生彭義棠結合AI工具輔助 作品奪國際金獎

高雄大學建築系學生彭義棠作品「綠色溫暖方舟」，選定翠屏里社區活動中心旁進行空間構想。（高雄大學提供）

國立高雄大學建築學系學生彭義棠結合AI工具輔助，以自主作品參與「UN Design Award」國際賽事，從全球多所知名建築與設計院校中脫穎而出，奪下本屆建築設計類金獎殊榮。

該獎項由美國華盛頓特區國際競賽協會發起，為近年備受關注的跨國設計競賽，今年參賽作品涵蓋雪城大學、康乃爾等校，學生組白金獎從缺，金獎為本屆最高獎項，共計2名獲獎。

建築學系主任陳逸杰指出，彭義棠的表現，最值得肯定的不僅是競賽成果，而是其在學期間展現的高度自主性與學習企圖心，從自發參賽、選定基地，到建立國際同儕交流網絡，並善用數位工具輔助設計，皆反映其主動掌握學習節奏的能力。

他表示，大學階段的設計教育著重探索與累積，未必追求立即落地，但需具備時間管理與心理素質，「能夠撐過完整學習歷程，本身就是重要的能力」。

彭義棠的作品，以高雄楠梓加工區生活帶為假設基地，選定翠屏里社區活動中心旁進行空間構想，發展出名為「綠色溫暖方舟」的城市公共場域，設計透過挑高空間、階梯式閱讀空間與多層交錯動線，整合圖書館、社區教室、中庭綠帶等機能，期望在高科技園區、住商混合區與學校交織的城市環境中，形塑一處可容納多元使用者、陪伴城市生活節奏的共享空間。

他同時也結合數位工具輔助設計，自大二起便透過程式方式建構個人化AI系統，作為靈感發想與環控推演的輔助工具，凸顯概念深度與整體表現上，獲得國際評審肯定，榮獲建築設計類獎項。

