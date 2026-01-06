為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    大學術科考試逾7千人報考 未帶准考證者恐取消成績

    2026/01/06 13:39 記者楊綿傑／台北報導
    大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，共有7432位考生報考，本月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試。 （資料照）

    大學術科考試委員會今天公布「試場分配表」，共有7432位考生報考，本月27日至2月4日依序舉行音樂、美術、體育各組考試。委員會聯合會召集學校、台灣師範大學提醒考生，務必記得攜帶准考證應考，未攜帶准考證且未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，將會扣減甚至取消該項目成績。

    今年大學術科考試考生整體人數較往年減少178人，各組報考人數以體育組3819人最多，2782人報考美術組次之，考生可透過委員會網站查詢試場。

    音樂組考試時間為本月27日至1月29日，考試地點包括台灣師範大學、台北市立大學與國家表演藝術中心國家兩廳院，各科考場因場地佈置與鋼琴調音緣故，不開放進入考場參觀；美術組考試時間為本月31日至2月1日，考試地點包括師大附中、台灣師範大學、彰化師範大學、高雄師範大學；體育組考試時間為2月2日至2月4日，考試地點為體育大學。

    台師大說明，美術組考生可於考前一日下午2時至4時確認考場；畫板、吹風機由考區承辦學校提供，考生可自行攜帶充電式或電池式吹風機，但必須於考場規定吹風區使用。為維持考場空間使用及秩序，考生攜帶之工具箱的總長、寬、高（包含拉桿及輪子高度）合計應於100公分內，不符者須考試開始前置放至臨時置物區。

    台師大也提醒考生，術科考試當日考生務必記得攜帶准考證應考。如未攜帶准考證，經監試人員查核並確認是考生本人無誤者，仍會准予應試，但若未依簡章規定，於當節考試結束鈴聲響畢前將准考證送達或未依規定申請補發者，美術術科、音樂術科考試會依違規處理辦法扣減該項目成績，體育術科考試會取消該項目成績。

    此外，音樂術科主、副修與視唱考試時，最遲須於應試場次應考截止時段30分鐘前到達考場完成報到手續，考生應特別留意各場次辦理時間，請務必於本月16日後至台灣師範大學音樂學系以及台北市立大學音樂學系網站確認各場次考試時間及考序安排。

