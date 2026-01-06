為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    挺老家雲林農民 吳琪銘、吳昇翰父子1/7在新北送8千顆高麗菜

    2026/01/06 12:59 記者黃政嘉／新北報導
    民進黨籍新北市議員參選人吳昇翰與父親立委吳琪銘，1/7一同在新北市5地發送8千顆雲林高麗菜。（吳昇翰提供）

    民進黨籍新北市議員參選人吳昇翰與父親立委吳琪銘，1/7一同在新北市5地發送8千顆雲林高麗菜。（吳昇翰提供）

    國內高麗菜進入盛產期，鑒於市場供過於求的狀況，民進黨籍新北市議員參選人吳昇翰為力挺老家雲林高麗菜農，發起「翰你一起挺農民」活動，他明天（1月7日）將與父親立委吳琪銘，一同在新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區共5處地點發送8000顆雲林鮮甜高麗菜，和民眾分享台灣優質農產品，以實際行動力挺農民。

    吳昇翰與吳琪銘、雲林同鄉會等單位合作，明天於新北5地發送高麗菜，第1站早上9點半在樹林區樹林千歲廟，第2站上午11點在鶯歌中鶯集合所（建國路112號），第3站下午1點半在三峽服務處（中正路一段212號），第4站下午3點在土城區的頂埔清水祖師廟，第5站下午4點在土城服務處（金城路三段172號）。

    吳昇翰說，入冬以來氣候穩定，高麗菜平地產區產量大爆發，根據台北果菜批發市場數據顯示，高麗菜均價近期下探到每公斤15元左右的監控價邊緣，與颱風季或缺菜期動輒50至60元相比，農民收益面臨嚴重挑戰，許多菜農甚至因採收成本過高而陷入困境。

    他表示，身為雲林子弟，眼見雲林的農民辛苦耕作卻面臨虧損，因此發起活動，希望透過大宗採購並免費分享方式，降低老家農民產銷壓力，也讓民眾共同品嚐雲林高麗菜的鮮甜美味，他也鼓勵餐飲業者、民眾朋友多多採購，協助農民度過這波盛產寒冬。

