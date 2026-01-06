高醫攜手一卡通 推動低碳通勤

高醫攜手一卡通推動低碳通勤邁向淨零，限定版一卡通紀念卡引發醫病與家屬熱烈收藏。（圖由高醫提供）

高醫醫療體系今（6）日宣布與一卡通公司合作，正式導入「一卡通綠色交通減碳服務」，攜手iPASS一卡通公司推動以員工通勤為主的低碳行動，以多院區、多交通型態同步導入的合作模式，實際數據落實減碳治理，展現醫療體系系統化、規模化推動ESG永續治理的行動力，共同朝向2050淨零排放目標邁進。

高醫大附設中和紀念醫院近年積極與市府協調，成功於院區門口設置YouBike站點，鼓勵員工與民眾以「最後一哩」低碳接駁方式進出院區；高醫大附設高醫岡山醫院為捷運共構醫院，院區與捷運系統緊密銜接，員工通勤高度仰賴捷運系統，具備極佳的大眾運輸使用基礎。

同醫療體系的市立旗津醫院因地理特性，員工往返多仰賴渡輪，成為全台少見涵蓋「海上交通」的低碳通勤示範場域；高雄市立小港醫院則率先啟動導入與實際運作，作為體系先行示範據點，帶動高醫醫療體系全面擴大響應。

高醫與一卡通公司共同簽署「醫院永續發展倡議書」，同時紀念35週年院慶，特別發行限定版一卡通紀念卡，卡面設計結合院區建築，不僅單一院所，而是由體系率先推動跨院同步擴散的整合型永續專案，涵蓋高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、高雄市立小港醫院及高雄市立旗津醫院等體系醫院，也意外吸引醫病及家屬搶購收藏。

