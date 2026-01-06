為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最高補助400萬！桃市智慧儲能補助計畫啟動 產業、住商、社區均可申請

    2026/01/06 12:26 記者鄭淑婷／桃園報導
    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    桃市府經濟發展局今年度智慧儲能補助計畫啟動，此次針對產業型（高、特高壓用戶）以及住商型（低壓用戶）進行補助，產業型最高可獲補助400萬元，住商型最高可獲補助45萬元，若為社區申請，最高可獲補助60萬元。

    經發局表示，今年延續去年計畫，針對高、特高壓及低壓用電戶提供差異化補助，讓申請人依據實際用電規模選擇最適儲能方案，因應智慧能源技術成熟及電動車普及化，今年度續行住商型儲能補助專案，補助資格除了原先的法人及社區等低壓用戶，更新增補助自然人，補助項目涵蓋儲能設備、能源管理系統（EMS）及充電設施，同時協助小型企業與集合式住宅建立智慧電力備援方案，有效整合再生能源與室內用電。

    經發局說明，產業型儲能補助鎖定高、特高壓用戶，儲能系統每kWh補助8000元，每案最高補助上限達320萬元，若同步建置或擴增能源管理系統，最高可再加碼80萬元，而住商型儲能補助針對低壓用戶進行補助，儲能設備每kWh補助高達1萬元，補助上限25萬元，能源管理系統與充電設備則各別提供最高10萬元補助，若申請主體為社區住宅，儲能設備每kWh補助更高達1萬3000元，上限40萬元，總計社區最高可獲得60萬元補助經費，鼓勵市民與社區管委會踴躍參與，相關公告細節、申請表單及作業要點，可至「桃園市政府經濟發展局網站－補助專區」查詢下載，若民眾或企業有申請程序上的疑問，亦可電洽03-3322101分機5785-5786。

    經發局長張誠表示，桃園身為工業重鎮，電力穩定與能源管理是企業競爭力的核心，透過表後儲能的推廣，不僅能藉由動態調度分散式電力資源來平滑電網波動，也能讓用戶精省電費，更能將電動運具與建物電力系統完美串聯，開啟多元的能源商業模式。

    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    住商型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    住商型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    住商型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    住商型儲能設備。（桃市府經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播