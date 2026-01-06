最高補助400萬！桃市智慧儲能補助計畫啟動 產業、住商、社區均可申請

產業型儲能設備。（桃市府經發局提供）

桃市府經濟發展局今年度智慧儲能補助計畫啟動，此次針對產業型（高、特高壓用戶）以及住商型（低壓用戶）進行補助，產業型最高可獲補助400萬元，住商型最高可獲補助45萬元，若為社區申請，最高可獲補助60萬元。

經發局表示，今年延續去年計畫，針對高、特高壓及低壓用電戶提供差異化補助，讓申請人依據實際用電規模選擇最適儲能方案，因應智慧能源技術成熟及電動車普及化，今年度續行住商型儲能補助專案，補助資格除了原先的法人及社區等低壓用戶，更新增補助自然人，補助項目涵蓋儲能設備、能源管理系統（EMS）及充電設施，同時協助小型企業與集合式住宅建立智慧電力備援方案，有效整合再生能源與室內用電。

經發局說明，產業型儲能補助鎖定高、特高壓用戶，儲能系統每kWh補助8000元，每案最高補助上限達320萬元，若同步建置或擴增能源管理系統，最高可再加碼80萬元，而住商型儲能補助針對低壓用戶進行補助，儲能設備每kWh補助高達1萬元，補助上限25萬元，能源管理系統與充電設備則各別提供最高10萬元補助，若申請主體為社區住宅，儲能設備每kWh補助更高達1萬3000元，上限40萬元，總計社區最高可獲得60萬元補助經費，鼓勵市民與社區管委會踴躍參與，相關公告細節、申請表單及作業要點，可至「桃園市政府經濟發展局網站－補助專區」查詢下載，若民眾或企業有申請程序上的疑問，亦可電洽03-3322101分機5785-5786。

經發局長張誠表示，桃園身為工業重鎮，電力穩定與能源管理是企業競爭力的核心，透過表後儲能的推廣，不僅能藉由動態調度分散式電力資源來平滑電網波動，也能讓用戶精省電費，更能將電動運具與建物電力系統完美串聯，開啟多元的能源商業模式。

住商型儲能設備。（桃市府經發局提供）

