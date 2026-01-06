為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    連江縣府分享馬祖酒廠紅利 每戶贈酒20瓶

    2026/01/06 10:16 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣政府於2○26年春節前指示馬祖酒廠辦理家戶贈酒，昨天（5日）起各村陸續開始發送。（記者俞肇福攝）

    

    連江縣政府於2026年春節前指示馬祖酒廠辦理家戶贈酒，昨天（5日）起各村陸續開始發送。連江縣政府今年贈送每戶45度東湧陳年高粱酒6瓶、馬祖老酒6瓶，40度馬祖高粱酒年節版本6瓶，並加碼發放金馬和平紀念酒一組（2瓶），讓鄉親共享馬祖酒廠穩健經營成果。

    縣府指出，馬祖酒廠為縣屬公營事業，透過家戶贈酒方式，將酒廠獲利轉化為實質福利，回饋每一戶家庭，兼顧財政效益與民生照顧，展現公營事業取之於民、用之於民的精神。

    馬祖酒廠由南竿鄉仁愛村首先開始運送，北竿、莒光預計安排由漁船載運，東引則配合船班載運，此次作業經民政處協調各鄉戶政事務所提供名冊，發放對象以2025年11月30日前設籍本縣各家戶為作業基準，受惠家戶約4053戶。

    連江縣長王忠銘表示，縣府推動辦理家戶贈酒，並非單純的節慶活動，而是將酒廠經營成果具體回饋縣民的重要政策。透過合理規劃與有效控管，在不影響酒廠永續經營的前提下，讓縣民共享公營事業成長的果實，提升縣民對縣政與地方產業的認同感。

    馬祖酒廠提醒，發放作業已由縣府委請各鄉公所配合，馬祖酒廠依據縣府提供戶數統計表，配送足夠的量到各鄉公所，再由各鄉公所分送到各村辦公處；馬祖酒廠呼籲民眾適量飲酒、理性飲酒，共度溫馨祥和的新春佳節。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

