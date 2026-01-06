未來一週偏乾冷！氣象粉專：日夜溫差非常明顯

天氣風險指出，強烈大陸冷氣團南下，未來一週為乾冷天氣，且日夜溫差相當大。（資料照）

中央氣象署預報，今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，強烈大陸冷氣團南下，未來一週為乾冷天氣，日夜溫差相當大，應留意夜晚清晨極低溫現象。

天氣風險分析師吳聖宇今天在臉書貼文中表示，東北季風自昨天（5日）下午起逐漸增強，迎風面地區有局部降雨，同時也逐漸帶來冷空氣造成降溫。今天（6日）清晨台灣本島最低溫再度落在南部地區，為台南楠西8度，其次是高雄杉林9.1度、台南玉井9.6度，台中霧峰也只有10.1度，北台灣則是以新北石門富貴角10.3度最低，其次為桃園楊梅10.4度。在一定的條件下，中南部氣溫比北部更低其實不是很奇怪的情況。

吳聖宇說，預期今天迎風面地區天氣將隨乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減，只有花東地區還有零星局部降雨的機會，其他各地為多雲到晴的天氣。

吳聖宇稱，明天（7日）開始到下週三（14日）不易有明顯的天氣變化，僅大台北、東北部、東部可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地區的天氣則大致穩定，整體偏乾冷的天氣型態將維持一段時間。這種形態下，高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度夠低但缺乏水氣配合，難有良好的降雪條件。

吳聖宇分析，溫度方面，今天白天北部、東北部高溫已經不易上升，白天高溫預報只有13至16度左右，中部以及花蓮高溫17至20度，南部及台東高溫21至23度。今晚到明天清晨，中北部、東北部都市地區低溫預報只有9至11度，空曠地區有機會來到6至8度或更低，南部及花東都市地區低溫12至15度，空曠地區有機會來到10度或更低。中南部日夜溫差相當大。

吳聖宇說，明天開始到下週三（14日），也就是未來一週內在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。白天各地有陽光出現，溫度比較有上升的機會，北部、東北部未來一週白天的高溫大約在15至20度之間，中部及花東白天高溫大約在18至23度之間，南部高溫則是在22至25度之間，整體來看越往南走白天高溫上升的情況可能越明顯。

吳聖宇提醒，夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來一週在夜晚清晨將持續有10度或以下低溫出現，甚至降到6至8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10至12度的低溫發生，甚至降到8至10度之間，日夜溫差變化非常大，且持續多天。

